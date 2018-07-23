 У Белграді застрелили колишнього адвоката Слободана Мілошевича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

У Белграді застрелили колишнього адвоката Слободана Мілошевича

Драгослава Огняновича застрелили біля його будинку в сербській столиці. Його син отримав поранення.

Драгослава Огняновича вбили біля його будинку у Белграді

Драгослава Огняновича вбили біля його будинку у Белграді

У столиці Сербії Белграді застрелили адвоката Драгослава Огняновича, який захищав на Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича. Про це у неділю, 29 липня, повідомила сербська поліція.

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Міжнародний трибунал ООН закрив процес у справі колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича, який кілька днів тому помер у Гаазі. Тим часом сербська юстиція скасувала ордер на арешт вдови екс-диктатора Міри Маркович. (14.03.2006)

За її даними, Огняновича застрелили пізно ввечері п'ятинці, 28 липня, біля його будинку. Його 26-річний син також був поранений під час стрілянини. Поліція розшукує нападника.

Огнянович був членом юридичної групи захисту Мілошевича під час його судового процесу в Гаазі на початку 2000-х років. Процес завершився тим, що Мілошевич помер у в'язниці від серцевого нападу в березні 2006 року. В результаті вирок так і не був винесений, а справу щодо екс-глави Югославії було закрито. Адвокат Огнянович також захищав відомих сербських політичних діячів.

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