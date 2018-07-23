У Белграді застрелили колишнього адвоката Слободана Мілошевича

У столиці Сербії Белграді застрелили адвоката Драгослава Огняновича, який захищав на Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича. Про це у неділю, 29 липня, повідомила сербська поліція.

За її даними, Огняновича застрелили пізно ввечері п'ятинці, 28 липня, біля його будинку. Його 26-річний син також був поранений під час стрілянини. Поліція розшукує нападника.

Огнянович був членом юридичної групи захисту Мілошевича під час його судового процесу в Гаазі на початку 2000-х років. Процес завершився тим, що Мілошевич помер у в'язниці від серцевого нападу в березні 2006 року. В результаті вирок так і не був винесений, а справу щодо екс-глави Югославії було закрито. Адвокат Огнянович також захищав відомих сербських політичних діячів.