У Барселоні тисячі людей вимагали звільнення сепаратистських лідерів

Тисячі каталонців вийшли на акцію протесту у Барселоні у суботу, 14 липня. Вони вимагають звільнення з-під варти регіональних сепаратистських лідерів, а також повернення втікачів, які виїхали з Іспанії, де їм загрожує кримінальне переслідування. За даними агенції dpa, у демонстрації взяли участь понад 110 тисяч людей.

Демонстранти тримали каталонські прапори та банери з написами "Свободу політв'язням" та "Ми хочемо повернути вас додому". Очільник регіонального уряду Каталонії Жоакім Торра також взяв участь у демонстрації. "Кожна хвилина, яку наші в'язні проводять у тюрмах, а не разом з родинами та їхніми друзями, - це справжня політична непристойність, і ми не допустимо цього", - заявив він. За два дні до цього Торра провів зустріч з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом, під час якої домовився полегшити напружені відносини з Мадридом.

Протести почалися після того, як дев'ятьох каталонських лідерів, яких утримували під вартою поблизу Мадрида, перевели у в'язниці в Каталонії. Але протестувальники вимагають від іспанської влади їхнього звільнення.

Обвинуваченим каталонським лідерам сепаратистів та екс-керівнику регіону Карлесу Пучдемону загрожує до 25 років ув'язнення за їхню роль у подіях, спрямованих на відокремлення Каталонії від Іспанії. 12 липня німецький суд дав дозвіл видати Пучдемона Іспанії. В ухвалі суду зазначається, що екстрадиція Пучдемона може відбутися в справі про неправомірну розтрату державних коштів. При цьому суд відхилив як неприйнятну можливість видачі Пучдемона за звинуваченням у підбурюванні до заколоту.

Європейська юридична практика передбачає, що країна може судити обвинувачуваного лише за звинуваченнями, затвердженими для екстрадиції. Це означає, що Верховний Суд Іспанії не зможе судити Пучдемона за спробу заколоту. Отже, дев'ять ув'язнених сепаратистів, які діяли разом з каталонським лідером, також не можуть бути засуджені за це, зазначає агентство AFP.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до каталонського парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.

Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135-ти депутатських крісел у новому парламенті.