У Барселоні десятки тисяч людей вийшли на акцію проти руху за незалежність

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Барселони, щоб взяти участь у маніфестації проти руху за незалежність регіону. В проведеній у неділю, 27 жовтня, масовій акції взяло участь, за оцінками органів влади, близько 80 тисяч осіб. Організатори називають інші цифри - 400 тисяч учасників, передає інформагенція dpa.

Багато учасників масового заходу розмахували прапорами Іспанії та вигукували гасла "Нехай живе Іспанія!" або "Нехай живе король!". Дехто з демонстрантів несли плакати з написами "Ми теж каталонці! Спиніть це божевілля!".

Серед учасників заходу був і нинішній міністр закордонних справ Іспанії Жозеп Борелль та кілька інших високопосадовців, що прибули з Мадрида.

Нинішня акція протесту проти руху за незалежність Каталонії й відокремлення цього регіону від Іспанії стала першою з моменту оголошення вироків лідерам каталонського руху за незалежність.

Як повідомлялося, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі строком від дев'яти до 13 років.

Їх визнано винними в організації у жовтні 2017 року забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті, а чотирьох з них - у розтраті державних коштів.

Водночас проти тодішнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона було видано новий міжнародний ордер на арешт.

Ці вироки спровокували масові акції протесту в Барселоні та інших містах Каталонії. Антиурядові виступи, що спочатку були мирними, переросли в сутички з поліцією, які 19 жовтня досягли свого апогею.

Проведена напередодні акція прихильників відокремлення регіону від Іспанії так само завершилася сутичками з поліцією.

Нагадаємо, уряд у Мадриді відмовився вести переговори з каталонськими сепаратистами.