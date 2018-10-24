 У Бангладеш до семи років тюрми засудили екс-прем′єрку та лідерку опозиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

У Бангладеш до семи років тюрми засудили екс-прем'єрку та лідерку опозиції

Колишня голова уряду Бангладеш Халеда Зіа отримала другий вирок у справі про корупцію і має відбути у в'язниці сім років. Очолювана нею партія заявляє про політичне переслідування.

Халеда Зіа засуджена за обвинуваченням у корупції

Халеда Зіа засуджена за обвинуваченням у корупції

У Бангладеш суд у понеділок, 29 жовтня, засудив колишню прем'єр-міністерку та лідерку опозиції Халеду Зіу до семи років ув'язнення за звинуваченням у корупції, повідомили її адвокати, передає агенція Reuters. Раніше у лютому цього року вона була засуджена до п'яти років в'язниці за іншою справою. Два терміни ув'язення колишньої прем'єрки країни будуть виконуватися одночасно, тобто вона проведе у в'язниці додаткові два роки.

Халеда Зіа та ще троє її помічників були засуджені за звинуваченням у незаконному привласненні 31,5 мільйона така (понад 371 тисячі доларів США) благодійного фонду під час її перебування на посаді голови уряду у 2001-2006 роках, повідомили прокурори.

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За даними ООН, у Бангладеш перебувають вже 480 тисяч представників нацменшини рохінджа, які втекли з М’янми через військову спецоперацію уряду. Кількість біженців продовжує зростати. (26.09.2017)

Представники урядів Бангладешу та М'янми домовилися створити спільну робочу групу, яка координуватиме повернення біженців рохінджа до їхніх домівок. Скількох утікачів планують повернути, урядовці не повідомили. (02.10.2017)

Суддя сказав, що екс-прем'єрка зловживала владою, щоб привласнити кошти, повідомив її державний адвокат Мошарраф Хосейн. "Суд вважає, що вона має бути показово суворо покарана", - зазначив він.

Опозиційна Націоналістична партія Бангладеш (BNP) вважає це судове рішення політичним переслідуванням та закликала до загальнонаціональної акції протесту. "Наша лідерка є жертвою політичної вендети. Це є частина сюжету, щоб тримати її та її сім'ю поза політикою", - заявив генеральний секретар BNP Мірза Фахрул Іслам Аламгір.

Раніше цього місяця суд засудив до довічного ув'язнення сина екс-прем'єрки, виконуючого обов'язки голови BNP Таріка Рахмана, який живе у вигнанні в Лондоні, за звинуваченням у замаху на тодішню та нинішню прем'єр-міністерку Шейх Хасіну у 2004 році.

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