У Багдаді невідомі викрали громадянку Німеччини

Громадянка ФРН була викрадена серед білого дня на вулиці в столиці Іраку. Увечері у понеділок, 20 липня, невідомі озброєні люди заштовхнули керівницю художніх програм багдадської культурної організації "Байт Таркіб" Геллу Мевіс (Hella Mewis) в автомобіль перед її офісом в центрі Багдада і поїхали в невідомому напрямку, повідомив член утвореної іракським парламентом комісії з прав людини Алі аль-Баяті у вівторок, 21 липня.

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За даними іракських органів безпеки, незважаючи на те, що інцидент стався неподалік від поліцейського поста, співробітники поліції не втрутилися, передає агентство AFP.

Розслідуванням займається іракське міністерство внутрішніх справ, яке залучило експертів спецслужб. МЗС у Берліні створило кризовий штаб у зв'язку з інцидентом, заявив глава відомства Гайко Маас (Heiko Maas).

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Гелла Мевіс займається як власними проєктами, так і є вільною співробітницею і консультанткою німецького Гете-Інституту.

Створений у 2015 році художній колектив "Байт Таркіб" отримує фінансування, зокрема, від Гете-Інституту. Він займається підтримкою молодих талантів в Іраку.