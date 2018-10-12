У Баварії проходять вибори до ландтагу

У німецькій федеральній землі Баварія в неділю, 14 жовтня, відбуваються вибори до ландтагу - земельного парламенту. Право голосу мають 9,5 мільйона громадян, з них 600 тисяч голосуватимуть вперше на виборах до ландтагу.

Згідно з останніми опитуваннями, найбільшу підтримку має правлячий Християнсько-соціальний союз (ХСС) - за нього були готові проголосувати 34 відсотки виборців. Утім, останніми тижнями рівень підтримки ХСС постійно знижувався. Очікується, що ХСС під проводом міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer) та прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder) втратить абсолютну більшість у парламенті і змушений буде шукати партнерів для коаліції. З 1962 року таке траплялося лише раз - у 2008 році ХСС створив коаліцію з Вільною демократичною партією. Утім, у 2013 році політичній силі вдалося повернути собі абсолютну більшість в ландтагу.

Очікується, що друге місце у на виборах до ландтагу посядуть Зелені, за яких готові віддати голоси 19 відсотків опитаних. Третє місце прогнозують Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) із 12 відсотками. Також, за опитуваннями, до ландтагу проходять "Вільні виборці", "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та Вільна демократична партія.

Утім, багато виборців ще не вирішили, чи будуть взагалі брати участь у виборах та за кого віддадуть свій голос, тому результати голосування можуть бути несподіваними, зазначає агенція dpa. Для того, щоб пройти до земельного парламенту, партіям необхідно подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Вибори мають також велике значення і для канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), очільниці Християнсько-демократичного союзу. Урядування "великої коаліції" в Берліні цього року було затьматерене кількома скандалами, зокрема, суперечкою між лідерами сестринських партій Меркель та Зеегофером стосовно політики щодо біженців.