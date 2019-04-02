УЄФА переказала сотні мільйонів євро для ФФУ офшору, пов'язаному з Суркісом - Spiegel

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) понад 15 років переказувала кошти, призначені для Федерації футболу України (ФФУ), офшорній компанії Newport Management Limited, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Загальна сума переказаних коштів становила близько 380 мільйонів євро. Про це йдеться у статті, опублікованій німецьким тижневиком Spiegel на основі отриманих внутрішніх документів УЄФА від викривальної платформи Football Leaks. Видання вийшло друком у суботу, 7 вересня,

Як зазначається у статті, у внутрішній службовій записці для керівництва УЄФА в грудні 2016 року зазначалося, що за компанією Newport Management Limited може стояти президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, молодший брат Григорія Суркіса. Останній з 2000 по 2012 рік очолював ФФУ, а токож понад 10 років аж до 2019 року був членом виконкому УЄФА. До кінця 2016 року в УЄФА, вочевидь, нікого не цікавило, хто стоїть за цією фірмою, зазначається у статті.

Видання також вказує на те, що у рішенні палати з питань власності Високого суду Лондона, ухваленому в 2009 році, йшлося про те, що фірму Newport Management Limited контролює Ігор Суркіс.

Роль Newport в оборудках ФФУ та "Динамо"

Важливу роль фірми Newport у фінансових операціях київського "Динамо" з'ясувала місія УЄФА, яка в грудні 2016 року перевіряла київський клуб на дотримання правил фінансового "фейр-плей", йдеться у вказаній вище службовій записці. А УЄФА здійснювала перекази на рахунок фірми, який також використовувався для виплат зарплатні футболістам та проведення трансферів гравців за дорученням "Динамо". Після цього в УЄФА розпочали внутрішнє розслідування.

Григорій Суркіс (у центрі) під час засідання виконкому УЄФА, вересень 2018 року

Як зазначається у статті, Newport має з 1999 року "агентську угоду" з ФФУ, яка надає фірмі "генеральну довіреність" на право здійснення фінансових операцій від імені федерації. Таким чином, цим "папірцем" функціонери ФФУ легітимізували перекази на рахунок Newport від фінансового відділу УЄФА. А відносини Newport та "Динамо" сягають корінням у початок 1990-х, коли Григорій Суркіс став президентом клубу. У 2010 році договір між офшорною компанією та клубом було продовжено ще на 20 років. Він передає фактично всі комерційні права клубу компанії в обмін на "фінансові ресурси". Видання в якості прикладу діяльності офшорної компанії наводить випадок із футболістом Адміром Мехмеді, який у 2012 році отримав від Newport понад мільйон євро в якості зарплатні та премій.

Платежі для ФФУ

Серед отриманих виданням Spiegel від Football Leaks документів - і електронний лист співробітника УЄФА з таблицями, в яких наведені понад 400 переказів від УЄФА на адресу ФФУ з 26 вересня 2002-го по 2 грудня 2016 року. Кошти призначалися в якості виплат премій клубам за участь у єврокубках та участь їхніх гравців у матчах національних збірних, фінансової підтримки на підготовку арбітрів, кампанії проти расизму, будівництво полів та інше. Усі ці кошти надійшли на рахунок Newport. Утім, як зазначив співробітник УЄФА, скарг від ФФУ, що гроші зникали, упродовж цих років не надходило.

Видання зазначає, що в клубі "Динамо" по суті не відповіли на поставлені запитання, Григорій Суркіс не відреагував на звернення Spiegel.

Чи були порушення?

Натомість в УЄФА виданню підтвердили перекази на рахунок Newport та зазначили, що лише у грудні 2016 року з'ясували, що кошти відправлялися на той самий рахунок, який використовувало і київське "Динамо". Після цього кошти переказують безпосередньо на рахунок федерації. А комісія, яка до травня 2017 року проводила внутрішнє розслідування щодо платежів, прийшла до висновку: "Жодних очевидних порушень правил з боку функціонерів ФФУ чи УЄФА".

Утім, зазначає видання, щодо цього виникають сумніви. У березні 2015 року ФФУ нібито зажадала від УЄФА припинити перекази на адресу офшорної компанії. Однак цей факс "загубився" в бухгалтерії УЄФА. Його виявили тільки під час проведення внутрішньої перевірки в 2017-му. Кошти від УЄФА далі надходили на рахунок Newport - ще понад 100 мільйонів євро. В обміні листуванням між співробітниками УЄФА, яке наводить Spiegel, міститься запитання: на факс не було надано відповіді з недогляду чи за чиїмось наказом зверху?

У відповідь на запит видання в УЄФА зазначили, що цей факс не було зареєстровано. А також додали, що на початку 2016 року ФФУ зажадала знову отримувати платежі через Newport, лише на рахунок компанії на Кіпрі замість Швейцарії.

Відомі гості на дні народження Григорія Суркіса

Ігор Суркіс є президентом футбольного клубу "Динамо", починаючи з 2002 року. Раніше президентом клубу був Григорій Суркіс. З 2000 по 2012 рік Григорій Суркіс був президентом ФФУ, а з 2004 по 2019 рік - членом виконавчого комітету УЄФА. Також Григорій Суркіс є давнім соратником Віктора Медведчука і на останніх виюорах став народним депутатом від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ). Раніше Григорій Суркіс часто підкреслював свої приятельські стосунки з експрезидентом УЄФА Мішелем Платіні, якого відсторонили від футболу за сумнівні фінансові оборудки.

У середині 1990-их брати Суркіси потрапили у скандал, пов'язаний зі спробую нібито підкупу суддів за допомогою хабарів у вигляді шуб перед матчем Ліги чемпіонів. УЄФА тоді відсторонила київське "Динамо" від єврокубків.

4 вересня Григорій Суркіс святкував своє 70-річчя у Києві. На святкуванні були присутні колишні президенти України, олігархи та люди з оточення чинного президента України Володимира Зеленського, повідомляють журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні. Зокрема, день народження представника ОПЗЖ відсвяткували голова СБУ Іван Баканов та перший помічник Зеленського Сергій Шефір. Привітати Григорія Суркіса приїхали також олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Віктор Пінчук. Серед інших гостей були колишні президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, а також ексголова СБУ Василь Грицак, син колишнього генпрокурора Юрія Луценка Олександр, повідомили журналісти "Схем".

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