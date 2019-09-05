 Учені розгадали таємницю чудовиська озера Лох-Несс? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 06.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Учені розгадали таємницю чудовиська озера Лох-Несс?

Чудовисько шотландського озера Лох-Несс, відоме як Нессі, насправді може бути великим вугром. До такого висновку науковців підштовхнув новий ДНК-аналіз вод озера.

Нессі на відомій фотографії 1934 року

Нессі на відомій фотографії 1934 року, яка виявилася фотомонтажем

Міфічне шотландське чудовисько Нессі, що, за переказами, ховається у холодних водах озера Лох-Несс, насправді може бути гігантським вугром. Такого висновку дійшов науковець Нейл Геммел із університету Отаго у Новій Зеландії. У межах дослідницького проєкту він та колеги проводили ретельний аналіз ДНК вод озера. Учені виявили "несподівано високу концентрацію ДНК вугрів" у водах.

Водночас Геммел не може сказати, чи йдеться про ДНК великого вугра або велику кількість маленьких. Натомість версія про те, що Нессі - гігантський вугор - цілком правдоподібна, заявив Геммел у четвер, 5 вересня, на пресконференції у Шотландії.

Разом з тим, науковці повністю відкинули версію про те, що Нессі може бути гігантською рептилією-плезіозавром. ДНК-аналіз вод озера, проби з якого були взяті у червні торік, повністю спростовує таке припущення.

Нессі приносить гроші 

Перші згадки про монстра, що ховається в озері Лох-Несс, датуються ще VI століттям нашої ери, коли ірландський монах розповідав про "водяного монстра" в озері. Однак справжньої популярності легенда про Нессі набула у ХХ столітті, після поширення у 1934 році таблоїдом Daily Mail фотографії невідомої істоти із довгою шиєю. У 1999 році, втім, було достеменно встановлено, що йдеться про фотомонтаж і фальшивку. За ці роки з'являлися й інші розпливчасті фотознімки, а також твердження "очевидців", які нібито бачили дивне створіння у водах озера Лох-Несс. Проте жодного разу твердженням про монстра не знаходилося наукових підтверджень.

Сувеніри Нессі

Сувеніри Нессі у крамничці шотландського селища Друмнадрохіт

Цей факт, однак, не заважає шотландському регіону Гайлендс добре заробляти на туризмі та сувенірній продукції, пов'язаній із Нессі. За одним із останніх досліджень, міф про Нессі щороку приносить шотландській економіці прибутків на близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів. У 2018 році, за офіційними даними, Шотландію відвідали 3,5 мільйона закордонних туристів.

DW.COM

Підтримка незалежності Шотландії зросла до максимуму за чотири роки

Соціологи вказують на зростання кількості прихильників незалежності Шотландії від Великобританії до 49 відсотків. Цей показник - найвищий за останні чотири роки. (27.04.2019)  

Единбурзький музей дитинства: Там, де не згасають мрії

Чи пам’ятаєте як звали вашого плюшевого ведмежатка? А скільки було у вас ляльок чи солдатиків? Музей дитинства в Единбурзі повертає дорослих у незабутній час дитинства. (05.09.2012)  

Гаррі Поттер: народився у Шотландії – помер у британській Палестині

Книги про маленького мага Гаррі Поттера давно стали бестселерами у світі. Справжні ж поттеромани штурмують місця, пов’язані з біографією персонажу: шотландське кафе та ізраїльський цвинтар. (04.06.2011)  

Реклама

Відео

Вишиванки як модний тренд (04.09.2019)

Вишиванки вже давно в тренді у світі. В них уже "світилися" і голівудські акторки, і популярні співачки, і модні бренди. А нещодавно донька короля Бельгії прийшла до школи у вишиванці.  

Як пінгвіни-геї "усиновили" яйце (21.08.2019)

Виявляється, пінгвіни куди більш толерантні до одностатевих пар, ніж люди. Вони навіть нічого не мають проти, щоб пінгвіни-геї виношували чуже яйце.  

Фотогалерея

Культовий об'єкт

Пляжний кошик - культовий об'єкт

На курорті, балконі, терасі або в клубі? Місце для цього культового об'єкту знайти легко.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  