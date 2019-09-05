Учені розгадали таємницю чудовиська озера Лох-Несс?

Міфічне шотландське чудовисько Нессі, що, за переказами, ховається у холодних водах озера Лох-Несс, насправді може бути гігантським вугром. Такого висновку дійшов науковець Нейл Геммел із університету Отаго у Новій Зеландії. У межах дослідницького проєкту він та колеги проводили ретельний аналіз ДНК вод озера. Учені виявили "несподівано високу концентрацію ДНК вугрів" у водах.

Водночас Геммел не може сказати, чи йдеться про ДНК великого вугра або велику кількість маленьких. Натомість версія про те, що Нессі - гігантський вугор - цілком правдоподібна, заявив Геммел у четвер, 5 вересня, на пресконференції у Шотландії.

Разом з тим, науковці повністю відкинули версію про те, що Нессі може бути гігантською рептилією-плезіозавром. ДНК-аналіз вод озера, проби з якого були взяті у червні торік, повністю спростовує таке припущення.

Нессі приносить гроші

Перші згадки про монстра, що ховається в озері Лох-Несс, датуються ще VI століттям нашої ери, коли ірландський монах розповідав про "водяного монстра" в озері. Однак справжньої популярності легенда про Нессі набула у ХХ столітті, після поширення у 1934 році таблоїдом Daily Mail фотографії невідомої істоти із довгою шиєю. У 1999 році, втім, було достеменно встановлено, що йдеться про фотомонтаж і фальшивку. За ці роки з'являлися й інші розпливчасті фотознімки, а також твердження "очевидців", які нібито бачили дивне створіння у водах озера Лох-Несс. Проте жодного разу твердженням про монстра не знаходилося наукових підтверджень.

Сувеніри Нессі у крамничці шотландського селища Друмнадрохіт

Цей факт, однак, не заважає шотландському регіону Гайлендс добре заробляти на туризмі та сувенірній продукції, пов'язаній із Нессі. За одним із останніх досліджень, міф про Нессі щороку приносить шотландській економіці прибутків на близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів. У 2018 році, за офіційними даними, Шотландію відвідали 3,5 мільйона закордонних туристів.