Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді погодили мінімальні компроміси

Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді не досягли прориву щодо політики захисту клімату. Водночас понад 200 країн погодилися щодо необхідності збільшити зусилля щодо захисту клімату.
25-та міжнародна конференція ООН з питань змін клімату (COP25) у Мадриді завершилася з мінімальними результатами. Згідно з оприлюдненим у неділю, 15 грудня, підсумковим комюніке, 200 країн-учасниць саміту визнають необхідність збільшення зусиль, спрямованих на захист клімату та обмеження обсягів шкідливих викидів.
Таким чином, учасники зустрічі підтвердили ухвалений раніше під час Паризького кліматичного саміту план дій. Згідно з цим планом, з наступного року країни-учасниці Кліматичної угоди мають посилити свої дії з метою захисту клімату, наголошують в уряді Іспанії, передає агенція новин epd.
Натомість сподівання країн, що розвиваються, та острівних країн на створення міжнародного фонду для боротьби з наслідками кліматичних змін, що вже сталися, так і залишилися сподіваннями, передає AFP.
Так само не вдалося домовитися щодо остаточних положень статті 6-ї Паризької кліматичної угоди. Тож механізми втілення цієї угоди й досі залишаються неповними, зазначають оглядачі.
Як повідомлялося, зустріч у Мадриді мала завершитися ще 13 грудня, однак тривала аж до 15 грудня. Напередодні 16-річна екоативістка Грета Тунберг написала, що не очікує жодного прориву на кліматичному саміті в Парижі, та вирушила потягом до Швеції.
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