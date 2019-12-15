 Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді погодили мінімальні компроміси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді погодили мінімальні компроміси

Учасники кліматичної конференції ООН у Мадриді не досягли прориву щодо політики захисту клімату. Водночас понад 200 країн погодилися щодо необхідності збільшити зусилля щодо захисту клімату.

Учасники конференції ООН з питань змін клімату у Мадриді

25-та міжнародна конференція ООН з питань змін клімату (COP25) у Мадриді завершилася з мінімальними результатами. Згідно з оприлюдненим у неділю, 15 грудня, підсумковим комюніке, 200 країн-учасниць саміту визнають необхідність збільшення зусиль, спрямованих на захист клімату та обмеження обсягів шкідливих викидів.

Таким чином, учасники зустрічі підтвердили ухвалений раніше під час Паризького кліматичного саміту план дій. Згідно з цим планом, з наступного року країни-учасниці Кліматичної угоди мають посилити свої дії з метою захисту клімату, наголошують в уряді Іспанії, передає агенція новин epd.

Натомість сподівання країн, що розвиваються, та острівних країн на створення міжнародного фонду для боротьби з наслідками кліматичних змін, що вже сталися, так і залишилися сподіваннями, передає AFP.

Так само не вдалося домовитися щодо остаточних положень статті 6-ї Паризької кліматичної угоди. Тож механізми втілення цієї угоди й досі залишаються неповними, зазначають оглядачі.

Як повідомлялося, зустріч у Мадриді мала завершитися ще 13 грудня, однак тривала аж до 15 грудня. Напередодні 16-річна екоативістка Грета Тунберг написала, що не очікує жодного прориву на кліматичному саміті в Парижі, та вирушила потягом до Швеції.

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Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)

DW.COM

У Мадриді розпочалась Кліматична конференція ООН

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Не дочекавшись від учасників кліматичної конференції в Мадриді прориву щодо політики захисту клімату, розчарована Грета Тунберг поїхала додому. Вона скористалася потягами Deutsche Bahn на шляху до Швеції. (15.12.2019)  

Чи слід заборонити приватні літаки задля захисту клімату?

Багато учасників конференції ООН з клімату, що відбувається у Мадриді, прибули на неї на літаках, зокрема на приватних. DW - про те, як елітні авіаперельоти впливають на навколишнє середовище. (11.12.2019)  

У Євросоюзі представили всеосяжну програму захисту клімату

До 2050 року Євросоюз має стати кліматично нейтральним, вирішили в Брюсселі. Представлений комплекс заходів щодо захисту клімату (Green Deal) передбачає кардинальну перебудову підходів до розвитку економіки. (11.12.2019)  

Учасники саміту ЄС досягли компромісу щодо "кліматично нейтральної зони"

ЄС має намір стати кліматично нейтральним до 2050 року, однак Польща піде до заявленої мети "власним шляхом". До 2030 року Брюссель виділить трильйон євро на захист клімату. (13.12.2019)  

Учасники конференції ООН з клімату не можуть домовитись

Основне питання на COP25 в Мадриді полягає в тому, чи вдасться представникам 196 країн домовитися щодо більш амбітних кліматичних цілей на 2030 рік. (14.12.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)  

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