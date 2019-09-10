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Утрехт

Утрехт - місто в Нідерландах. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Утрехт".

Утрехт є четвертим за величиною містом у Нідерландах. Кількість населення Утрехт перевищує 350 тисяч осіб. Утрехт розташовано в географічному центрі Нідерландів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Протести на місцевих виборах у РФ - Європа у фокусі (відео)

Протести на місцевих виборах у РФ - "Європа у фокусі" (відео) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже несмішно. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.

Місцеві вибори у Росії: хто виходив на протести - "Європа у фокусі" (09.09.2019) 10.09.2019

Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.
Родичі жертв авіакатастрофи MH17: Вибачення - єдине, що нам потрібно від Росії

Родичі жертв авіакатастрофи MH17: Вибачення - єдине, що нам потрібно від Росії 20.06.2019

Дві нідерландські сім'ї, які втратили близьких внаслідок падіння літака рейсу MH17 на Донбасі, приїхали 19 червня в Утрехт для ознайомлення з новим звітом Об'єднаної слідчої групи. DW поставила їм кілька запитань.

Велосипедний "рай" у нідерландському Утрехті (03.06.2019) 03.06.2019

3 червня - міжнародний день велосипедів. Нідерландський Утрехт - одне з найкомфортніших міст світу для велосипедистів. Як голандцям вдалося цього досягти?
Утрехтський стрілець визнав свою провину

Утрехтський стрілець визнав свою провину 22.03.2019

Чоловік, який застрелив трьох людей в трамваї нідерландського Утрехта, зізнався у скоєнні злочину. Поліція відпустила другого затриманого за цією справою за відсутністю підозр.
Стрілець в Утрехті діяв один та з терористичним мотивом - прокуратура

Стрілець в Утрехті діяв один та з терористичним мотивом - прокуратура 21.03.2019

Чоловік, який відкрив вогонь у трамваї в Утрехті, діяв самотужки та з терористичним мотивом, заявила прокуратура Нідерландів. Слідчі очікують психологічний звіт щодо підозрюваного.
Затриманий ще один підозрюваний у причетності до нападу в Утрехті

Затриманий ще один підозрюваний у причетності до нападу в Утрехті 20.03.2019

Затриманий 40-річний мешканець Утрехта підозрюється у причетності до нападу у трамваї цьому місті, під час якого було вбито трьох осіб.

Поліція Нідерландів затримала підозрюваного у стрілянині в Утрехті

Поліція Нідерландів затримала підозрюваного у стрілянині в Утрехті 18.03.2019

Після кількох годин розшуків нідерландська поліція затримала уродженця Туреччини, якого підозрюють у стрілянині в Утрехті. ЗМІ повідомляють, що нападник стріляв у свою родичку, але поцілив і в інших людей.
Стрілянина в Утрехті: у поліції кажуть про можливий особистий мотив нападу

Стрілянина в Утрехті: у поліції кажуть про можливий особистий мотив нападу 18.03.2019

Внаслідок стрілянини в нідерландському Утрехті загинули щонайменше три людини, ще п'ятеро - поранені. Правоохоронці припускають як терористичний мотив нападу, так і мотив, пов'язаний із особистими стосунками.
Технології, що допоможуть подолати безсоння

Технології, що допоможуть подолати безсоння 27.08.2018

Добре спалося минулої ночі? Пощастило! Адже від 10 до 15 відсотків людей мають із цим проблеми. Нідерландські вчені знайшли рішення. Вони розробили різні пристрої, мобільні додатки і навіть робота для сну.

Квартири у колишніх церквах: як там живеться? (24.08.2018) 24.08.2018

У голландському Утрехті десятки церков стоять порожніми. Поступово їх перебудовують на багатоквартирні будинки. DW поцікавилася, як живеться власникам квартир під церковним куполом.

Велосипедні столиці світу: хто крутіший?

Велосипедні столиці світу: хто крутіший? 29.05.2018

Як вписати двоколісний транспорт в інфраструктуру міста? І як пересадити на велосипеди людей, які звикли до автомобілів? Німецький музей архітектури знайомить з прикладами, які гідні наслідування.