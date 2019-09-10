Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Утрехт - місто в Нідерландах. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Утрехт".
Утрехт є четвертим за величиною містом у Нідерландах. Кількість населення Утрехт перевищує 350 тисяч осіб. Утрехт розташовано в географічному центрі Нідерландів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Шотландія проти Brexit та Бориса Джонсона: це вже не смішно. Польща: там, де розпочалася Друга світова війна. Італійці народжують дедалі менше дітей через політичні кризи та безробіття. Клумби на дахах автобусних зупинок: нова екомода з Нідерландів.
Дві нідерландські сім'ї, які втратили близьких внаслідок падіння літака рейсу MH17 на Донбасі, приїхали 19 червня в Утрехт для ознайомлення з новим звітом Об'єднаної слідчої групи. DW поставила їм кілька запитань.