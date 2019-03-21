Утрехтський стрілець визнав свою провину

Чоловік, який відкрив вогонь в Утрехті та застрелив трьох людей, визнав свою провину у скоєнні злочину. Він повідомив, що діяв самотужки, заявила у п'ятницю, 22 березня, прокуратура Нідерландів. У відомстві відмовилися від будь-яких інших коментарів, вказавши на необхідність продовження розслідування. Влада зазначає, що потрібно до кінця з'ясувати всі мотиви дій обвинувачуваного.

37-річного уродженця Туреччини Гокмена Т. обвинувачують у вбивстві кількох людей з терористичним мотивом, а також у спробі вбивства та загрозі з терористичним мотивом. Поки його затримали на два тижні, повідомляє агенція dpa. Другий чоловік, який був затриманий після стрілянини, більше не перебуває під підозрою та був відпущений.

Ввечері в Утрехті відбудеться тихий марш на знак вшанування пам'яті загиблих внаслідок стрілянини. Очікується, що в заході візьмуть участь прем'єр Нідерландів Марк Рютте, міністр юстиції та мери чотирьох найбільших міст країни.

Нагадаємо, що 18 березня зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті, внаслідок чого загинули троє людей - двоє чоловіків-мешканців Утрехта віком 28 та 49 років та 19-річна дівчина з містечка Віанен під Утрехтом. Троє осіб внаслідок стрілянини отримали важкі поранення, ще четверо осіб відбулися незначними травмами, коли вони у паніці вистрибували з трамвая.