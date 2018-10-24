Утеплення житла: як і в кого отримати кредит? (відео)

Хочете утеплити свою оселю? Є кілька можливостей зробити це, заощадивши чимало грошей. Існують державні, місцеві та іноземні кредити на підвищення енергоефективності житла. Що потрібно, щоб отримати ці кредити? Дивіться пояснення у відео: