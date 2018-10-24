 Утеплення житла: як і в кого отримати кредит? (відео) | Усі сюжети | DW | 30.10.2018

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Утеплення житла: як і в кого отримати кредит? (відео)

Утеплюючи оселю, можна заощадити аж до 70 відсотків, якщо скористатись державною або європейською програмою підвищення енергоефективності. Ось як це працює.

Як в Україні заощадити на утепленні житла?

Як в Україні заощадити на утепленні житла?

Хочете утеплити свою оселю? Є кілька можливостей  зробити це, заощадивши чимало грошей. Існують державні, місцеві та іноземні кредити на підвищення енергоефективності житла. Що потрібно, щоб отримати ці кредити? Дивіться пояснення у відео:

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Як ОСББ зробити свій будинок енергоефективним за гроші ЄС

Євросоюз виділяє 104 мільйони євро на термомодернізацію багатоквартирних будинків в Україні. Через державний "Фонд енергоефективності" ОСББ можуть отримати гранти на утеплення будинку чи модернізацію інженерних систем. (20.09.2018)  

Як "теплі кредити" зігрівають українські оселі

Кредити на утеплення від держави - за три роки в Україні їх видано уже на 4,2 мільярда гривень. DW розібралася, як вони працюють, і як сприяють енергоефективній модернізації. (31.08.2017)  

Фонд енергоефективності в Україні - хто і за яких умов отримає гроші

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про Фонд енергоефективності. Із його допомогою уряд сподівається здійснити глобальну тепломодернізацію країни. Як працюватиме фонд? (22.03.2017)  

Енергомодернізація житла в Україні: кредит замість субсидії

У відповідь на підвищення комунальних тарифів уряд України створює Фонд енергоефективності. Його мета - допомогти українцям з утепленням житла й таким чином заощадити гроші на комуналці. Експерти налаштовані скептично. (24.06.2016)  

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