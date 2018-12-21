 Усі затримані Росією українські моряки назвали себе військовополоненими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2018

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Новини

Усі затримані Росією українські моряки назвали себе військовополоненими

Двоє останніх моряків із захоплених Росією українських кораблів назвали себе військовополоненими, повідомив адвокат Микола полозов. Росія відмовляється визнавати за ними цей статус.

Українські моряки були захоплені після інциденту в Керченській протоці

Українські моряки були захоплені після інциденту в Керченській протоці

Усі 24 українських моряків, які були захоплені росіянами внаслідок інциденту в районі Керченської протоки, заявили слідству, що є військовополоненими. Про це у четвер, 27 грудня, повідомив адвокат Микола Полозов. "Станом на 27 грудня усі 24 українських моряків заявили слідству, що є військовополоненими. Ще двоє поранених моряків - Андрій Ейдер та Андрій Артеменко - заявили про це сьогодні", - написав він у мережі Facebook. Раніше Верховний суд анексованого Криму відмовився відпустити з-під варти двадцятьох затриманих моряків, адвокати яких подали апеляції на їхнє затримання.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Затримані судна відконвоювали в Керч.

Згодом за рішенням судів у Сімферополі і Керчі всі 24 моряків були заарештовані. У ніч на 30 листопада 21 військового перевезли з Криму в московський слідчий ізолятор "Лефортово", ще трьох поранених - у лікарню СІЗО "Матроська тиша".

DW.COM

Член екіпажу буксира "Яни Капу" Володимир Варімез та співробітник СБУ Андрій Драч, яких утримують в російському СІЗО, оголосили себе військовополоненими та відмовилися давати свідчення, повідомили їхні адвокати. (25.12.2018)

Під час зустрічі з українським міністром оборони Степаном Полтораком спецпредставник США Курт Волкер назвав російську агресію неприйнятною та закликав Кремль звільнити заарештованих українських моряків. (18.12.2018)

Одразу після інциденту ФСБ РФ заявила, що українські військові судна увійшли в територіальні води РФ за вказівкою київської влади, і охарактеризувала інцидент як провокацію, яку координували двоє співробітників Служби безпеки України (СБУ). Крім того, російська сторона стверджувала, що Київ не повідомив Росію про прохід кораблів ВМС України через Керченську протоку. На додачу в ФСБ наголошували, що затриманих українців не можна вважати військовополоненими.

Натомість Київ назвав дії російських прикордонників неправомірними. На думку української влади, Росія порушила конвенцію ООН з морського права і договір між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

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Українські моряки в ув'язненні РФ: без допуску адвоката та волонтерів (06.12.2018)

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