Усі затримані Росією українські моряки назвали себе військовополоненими

Усі 24 українських моряків, які були захоплені росіянами внаслідок інциденту в районі Керченської протоки, заявили слідству, що є військовополоненими. Про це у четвер, 27 грудня, повідомив адвокат Микола Полозов. "Станом на 27 грудня усі 24 українських моряків заявили слідству, що є військовополоненими. Ще двоє поранених моряків - Андрій Ейдер та Андрій Артеменко - заявили про це сьогодні", - написав він у мережі Facebook. Раніше Верховний суд анексованого Криму відмовився відпустити з-під варти двадцятьох затриманих моряків, адвокати яких подали апеляції на їхнє затримання.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Затримані судна відконвоювали в Керч.

Згодом за рішенням судів у Сімферополі і Керчі всі 24 моряків були заарештовані. У ніч на 30 листопада 21 військового перевезли з Криму в московський слідчий ізолятор "Лефортово", ще трьох поранених - у лікарню СІЗО "Матроська тиша".

Одразу після інциденту ФСБ РФ заявила, що українські військові судна увійшли в територіальні води РФ за вказівкою київської влади, і охарактеризувала інцидент як провокацію, яку координували двоє співробітників Служби безпеки України (СБУ). Крім того, російська сторона стверджувала, що Київ не повідомив Росію про прохід кораблів ВМС України через Керченську протоку. На додачу в ФСБ наголошували, що затриманих українців не можна вважати військовополоненими.

Натомість Київ назвав дії російських прикордонників неправомірними. На думку української влади, Росія порушила конвенцію ООН з морського права і договір між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки.