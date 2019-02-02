Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння

Росія призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). "Ми вчиняємо таким чином. Наша відповідь буде дзеркальною. Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь у договорі, і ми припиняємо", - заявив президент РФ Володимир Путін у суботу, 2 лютого, на зустрічі з міністром закордонних справ країни Сергієм Лавровим і главою оборонного відомства Сергієм Шойгу. Президент РФ доручив обом відомствам припинити подальші спроби ініціювати переговори щодо ДРСМД.

"Виходимо з того, що Росія не розміщуватиме, якщо така зброя з'явиться, ні в Європі, ні в інших регіонах світу зброю середньої та меншої дальності до того часу, поки у відповідних регіонах світу не з'явиться подібна зброя американського виробництва", - додав Путін, слова якого наводяться на сайті Кремля.

Чому США призупинили свою участь у ДРСМД

Напередодні держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. 4 грудня 2018 року Сполучені Штати пригрозили вийти з договору, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов'язань за ним протягом 60 днів. Термін ультиматуму сплив 2 лютого.

У Вашингтоні вважають, що РФ порушила ДРСМД створенням ракети 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8). За даними американської сторони, ракета здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить договору про роззброєння. Москва це заперечує.

До підписання ДРСМД Північноатлантичний альянс розміщував відповідні ракети у Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його. Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність свого виходу.