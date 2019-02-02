 Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння

Володимир Путін доручив міністерствам закордонних справ і оборони Росії припинити подальші спроби ініціювати переговори з США щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін

Росія призупиняє участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). "Ми вчиняємо таким чином. Наша відповідь буде дзеркальною. Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь у договорі, і ми припиняємо", - заявив президент РФ Володимир Путін у суботу, 2 лютого, на зустрічі з міністром закордонних справ країни Сергієм Лавровим і главою оборонного відомства Сергієм Шойгу. Президент РФ доручив обом відомствам припинити подальші спроби ініціювати переговори щодо ДРСМД.

"Виходимо з того, що Росія не розміщуватиме, якщо така зброя з'явиться, ні в Європі, ні в інших регіонах світу зброю середньої та меншої дальності до того часу, поки у відповідних регіонах світу не з'явиться подібна зброя американського виробництва", - додав Путін, слова якого наводяться на сайті Кремля.

DW.COM

Така реакція Північноатлантичного альянсу на дії Москви не передбачена, заявив Єнс Столтенберг. Він наголосив, що НАТО має інші варіанти відповіді на ситуацію, що склалась довкола договору про роззброєння. (02.02.2019)

США призупинили дію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності через порушення, які вчиняє Росія. У Кремлі всі закиди відкидають. DW відповідає на головні запитання щодо ДРСМД. (02.02.2019)

Чому США призупинили свою участь у ДРСМД

Напередодні держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. 4 грудня 2018 року Сполучені Штати пригрозили вийти з договору, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов'язань за ним протягом 60 днів. Термін ультиматуму сплив 2 лютого.

У Вашингтоні вважають, що РФ порушила ДРСМД створенням ракети 9М729 (за класифікацією НАТО - SSC-8). За даними американської сторони, ракета здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить договору про роззброєння. Москва це заперечує.

До підписання ДРСМД Північноатлантичний альянс розміщував відповідні ракети у Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягти цілі протягом декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару і відбити його. Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року. Договір є безстроковим, однак кожна сторона має право його розірвати, надавши переконливі докази про необхідність свого виходу.

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