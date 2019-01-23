 Уряд Італії не пускає у порти судно з врятованими мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Уряд Італії не пускає у порти судно з врятованими мігрантами

Італійські порти залишаються закритими для врятованих у Середземному морі мігрантів, наголошує глава МВС країни Маттео Сальвіні.

Судно Mare Jonio

На борту судна Mare Jonio перебуває півсотні врятованих мігрантів

Італійський уряд відмовив судну Mare Jonio під прапором Італії із врятованими мігрантами на борту пришвартуватися в одному з портів країни. Як заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні ввечері у понеділок, 18 березня, у своєму Twitter, "порти як були, так і залишаються закритими".

Судно Mare Jonio днями врятувало біля берегів Лівії 49 мігрантів після того, як гумовий човен, яким вони пливли у напрямку Європи, затонув. Серед врятованих біженців - 12 неповнолітніх дітей, повідомляє агенція AFP. Об'єднання неурядових організацій Mediterranea звернулося до італійського уряду з проханням визначити порт, у якому могло б пришвартуватися судно Mare Jonio.

Водночас міністерство внутрішніх справ Італії опублікувало у понеділок роз'яснення для неурядових організацій, які займаються порятунком мігрантів у Середземному морі. У ньому, зокрема, вказано, що хоча й порятунок людей і є "пріоритетом", але проти тих, хто "свідомо порушує міжнародні, національні та європейські правила порятунку", мають бути застосовані санкції. У повідомленні італійського уряду наголошується, що представникам неурядових організацій можуть бути висунуті обвинувачення у навмисному сприянні "торгівлі людьми" та нелегальній міграції до Італії.

DW.COM

Іспанська гуманітарна організація стверджує, що врятувала в Середземному морі понад 300 біженців. Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що порти Італії для "торговців людьми та їхніх помічників" закриті. (22.12.2018)

Італійський прем'єр Джузеппе Конте заявив, що майже півсотні мігрантів із судна Sea Watch дозволили зійти на берег, оскільки ще шість країн Європи погодилися їх прийняти. (30.01.2019)

Уряд Італії, сформований ультраправими популістами з партії "Ліга Півночі" та лівими популістами з партії "Рух п'яти зірок", проводить жорстку політику щодо нелегальної міграції до країни.

 

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