Уряд Італії не пускає у порти судно з врятованими мігрантами

Італійський уряд відмовив судну Mare Jonio під прапором Італії із врятованими мігрантами на борту пришвартуватися в одному з портів країни. Як заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні ввечері у понеділок, 18 березня, у своєму Twitter, "порти як були, так і залишаються закритими".

Судно Mare Jonio днями врятувало біля берегів Лівії 49 мігрантів після того, як гумовий човен, яким вони пливли у напрямку Європи, затонув. Серед врятованих біженців - 12 неповнолітніх дітей, повідомляє агенція AFP. Об'єднання неурядових організацій Mediterranea звернулося до італійського уряду з проханням визначити порт, у якому могло б пришвартуватися судно Mare Jonio.

Водночас міністерство внутрішніх справ Італії опублікувало у понеділок роз'яснення для неурядових організацій, які займаються порятунком мігрантів у Середземному морі. У ньому, зокрема, вказано, що хоча й порятунок людей і є "пріоритетом", але проти тих, хто "свідомо порушує міжнародні, національні та європейські правила порятунку", мають бути застосовані санкції. У повідомленні італійського уряду наголошується, що представникам неурядових організацій можуть бути висунуті обвинувачення у навмисному сприянні "торгівлі людьми" та нелегальній міграції до Італії.

Уряд Італії, сформований ультраправими популістами з партії "Ліга Півночі" та лівими популістами з партії "Рух п'яти зірок", проводить жорстку політику щодо нелегальної міграції до країни.