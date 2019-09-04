 Уряд ФРН ухвалив заходи для захисту комах та гуманного ставлення до тварин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2019

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Новини

Уряд ФРН ухвалив заходи для захисту комах та гуманного ставлення до тварин

З кінця 2023 року в Німеччині планують заборонити використання гліфосат, який завдає шкоди комахам. Також фермери зможуть ставити на своїх товарах маркування, яке вказуватиме, що з тваринами поводилися гуманно.

У Німеччині посилюють захист комах та тварин

У Німеччині посилюють захист комах та тварин

Німецький уряд у середу, 4 вересня, ухвалив низку заходів для захисту комах та тварин. Однією з головних норм є заборона на застосування пестициду гліфосат з кінця 2023 року, коли завершується термін дозволу на використання цього хімікату на території Євросоюзу. "Ми прагнемо заохотити те, що приносить користь комахам, та уникнути завдання їм шкоди", - наголосила міністерка захисту довкілля ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze), цитує агенція dpa.

З 2020 року у ФРН заборонять використання гліфосату у домашніх садах та громадських парках, а також у сільському господарстві перед збором врожаю. А з 2021 року пестицид буде заборонений й у заповідних зонах та національних парках.

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Більшість країн-членів Європейського Союзу проголосували за продовження дозволу на використання гербіциду гліфосату на наступні п'ять років. (27.11.2017)

У Євросоюзі дозволили ще п'ять років застосовувати гербіцид гліфосат, але суперечка між прихильниками та противниками його використання триває. Останні заявляють про канцерогенність препарату. (28.11.2017)

Окрім того, німецький уряд щороку виділятиме 100 мільйонів євро на додаткові заходи із захисту комах на сільськогосподарських угіддях та поза їхніми межами. Зокрема, 25 мільйонів євро надаватимуть під конкретні проєкти щодо захисту комах поза аграрним сектором, ще стільки ж - на наукові дослідження і моніторинг життєдіяльності комах.

Також виробники м'ясо-молочної продукції зможуть ставити на своїх товарах спеціальне маркування, яке вказуватиме, що із тваринами поводилися гуманно. Законопроєкт передбачає, що на цей крок фермери йтимуть добровільно, однак із згодою на використання маркування вони погоджуються і на дотримання певних критеріїв та періодичні перевірки. Порушення критеріїв поводження з тваринами, наприклад, норм щодо місця у стійлах, загрожуватиме фермерам покараннями -  аж до ув'язнення. 

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