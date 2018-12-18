Уряд ФРН схвалив законопроект про імміграцію кваліфікованих кадрів

Уряд Німеччини схвалив законопроект, що має спростити імміграцію до Німеччини кваліфікованих фахівців з-поза меж ЄС. Таким чином Німеччина сподівається задовольнити брак кваліфікованих кадрів у низці галузей, повідомляє dpa.

Законопроект відкриває можливості працевлаштування іноземців з країн, що не є членами ЄС, які мають відповідну кваліфікацію. Планується скасувати вимогу щодо першочергового надання роботи громадянам ФРН або іншої країни ЄС для того, щоб спростити процедуру працевлаштування інших іноземців. Також планується надавати таким іноземцям можливість перебувати в Німеччині шість місяців для пошуку роботи.

"Ми знаємо, що німецька економіка потребує фахівців з третіх країн", - наголосив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) після засідання уряду. Міністр праці ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil) зазначив, що цим рішенням уряд врегулює питання кваліфікованої міграції.

Крім того, уряд схвалив окремий законопроект щодо шукачів притулку, котрим відмовлено у наданні статусу біженця, але тимчасово дозволено залишитися у Німеччині. Якщо ці особи здобувають освіту або тривалий час працюють, їм повинні надаватись "стабільні можливості" для отримання офіційного дозволу на проживання в Німеччині. Гайль назвав цей законопроект "прагматичним рішенням щодо біженців".

Нагадаємо, у листопаді три федеральних міністерства Німеччини - внутрішніх справ, економіки та праці - досягли згоди щодо розробки законопроекту про імміграцію кваліфікованих кадрів. У ході його обговорення представники Соціал-демократичної партії Німеччини вимагали окремо врегулювати питання щодо можливостей працевлаштування біженців, які уже перебувають в Німеччині. Таким чином, уряд запропонував два законопроекти.