Уряд ФРН створює мільярдний фонд для підтримки приватних інвестицій в Африці

Уряд Німеччини створить інвестиційний фонд для підтримки малих і середніх підприємств, які ведуть бізнес в Африці. Про це повідомила канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 30 жовтня, в Берліні на конференції, присвяченій інвестиціям в країни Африки, повідомляє агенція dpa.

За словами Меркель, новий фонд повинен допомагати як європейським, так і африканським фірмам, наприклад, при виході на ринок. Німецька канцлерка заявила, що обсяг фонду становитиме один мільярд євро. Управляти фондом має Німецьке товариство з розвитку. Німецький уряд вже виділив на ці цілі 365 мільйонів євро.

Запропонований Меркель пакет заходів також включає двосторонні угоди, спрямовані на уникннення подвійного оподаткування компаній. Окрім того, уряд ФРН хоче покращити страхування компаній від політичних та платіжних ризиків. "Ми прагнемо сьогодні разом надіслати потужний сигнал, що для нас важливим є хороше та вигідне сусідство між Європою та Африкою", - заявила німецька канцлрка.

На конференції присутні глави держав та урядів 11 країн Африки, а також Себастіан Курц (Sebastian Kurz), канцлер Австрії, яка зараз головує в ЄС. У конференції взяв участь і президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, який також провів двосторонні перемовини з Анґелою Меркель.

Німеччина останнім часом приділяє посилену увагу співпраці з країнами Африки у тому числі і з метою подолання причини виникнення потоку біженців до Європи.