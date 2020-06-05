Уряд ФРН подовжить до кінця літа застереження щодо поїздок до третіх країн - ЗМІ

У зв'язку з пандемією коронавірусу федеральний уряд Німеччини має намір подовжити до кінця серпня дію застереження стосовно поїздок до понад 160 держав світу, що не входять до складу Європейського Союзу. Про це повідомляє ввечері у вівторок, 9 червня, агентство новин dpa.

За даними агентства, винятки для певних держав можуть робитися у тому випадку, якщо вони відповідатимуть низці критеріїв та якщо вони демонструють взяття під контроль розповсюдження коронавірусу.

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Як додає агентство Reuters, домовленості про подовження терміну дії застереження досягли у вівторок міністерства внутрішніх та закордонних справ ФРН. Також жителям Німеччини буде настійливо рекомендовано й надалі відмовлятися від круїзних подорожей.

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За даними Reuters, рішення щодо подовження дії застереження стосовно поїздок до третіх країн кабінет німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) має ухвалити у середу, 10 червня.

Наразі це застереження, запроваджене у середині березня, діє до 15 червня - з цього дня будуть зняті обмеження для поїздок всередині Євросоюзу. Що стосується третіх країн, то, за даними Reuters, після 1 липня рішення про можливе зняття застереження ухвалюватиметься для кожної країни в індивідуальному порядку, воно залежатиме від того, якою є епідеміологічна ситуація в цих країнах.

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