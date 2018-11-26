Уряд ФРН виділяє ще мільярд євро на боротьбу з брудним повітрям

Німецький уряд виділяє додатково майже мільярд євро для покращення якості повітря містам, які потерпають від його забруднення, зокрема, через шкідливі викиди дизельних автомобілів.

Фінансування програми "Чисте повітря" для підтримки комун було збільшене з одного мільярда до 1,5 мільярда євро, заявила в понеділок, 3 грудня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Про це вона сказала після зустрічі в Берліні з представниками міст, у яких зафіксований особливо високий рівень викидів оксиду азоту, повідомляє агенція Reuters.

Крім того, німецький уряд виділить додатково 432 мільйони євро на модернізацію двигунів малогабаритних вантажівок у містах. Умови для модернізації легкових автомобілів мають бути розроблені урядом ФРН до кінця цього року.

Метою нинішніх переговорів у Берліні є уникнення запровадження подальших заборон на в'їзд автомобілів у міста із вкрай забрудненим повітрям. Під час перемовин йшлося передусім про впровадження невідкладної програми "Чисте повітря", дія якої розрахована на 2017-2020 роки.

Нагадаємо, за даними Федерального відомства з охорони природи, у 2017 році встановлені ЄС допустимі межі вмісту двоокису азоту на рівні 40 мікрограмів на кубометр були перевищені у 65 містах Німеччини. Це призвело до заборони в'їзду старих дизельних автомобілів до кількох німецьких міст. Нещодавно, зокрема, була ухвалена відповідна часткова заборона руху таких автомобілів у Бонні та Кельні, яка набере чинності в 2019 році.

Дизельна криза почалася у 2015 році після того, як на дизельних автомобілях Volkswagen було виявлене маніпулятивне програмне забезпечення, яке дозволяло маніпулювати даними щодо обсягу шкідливих викидів.