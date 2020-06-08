Уряд України хоче посилити контроль за дотриманням карантину

Кабінет міністрів України має намір посилити контроль за дотриманням карантину в регіонах, повідомив прем'єр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 19 червня.

"До регіонів для контролю має виїжджати керівництво МОЗ на чолі з головним санітарним лікарем. Крім того, має бути посилено контроль з боку Національної поліції, Держпродспоживслужби", - сказав український прем'єр, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Арсена Борисовича (Авакова. - Ред.) прошу забезпечити посилений контроль силами Національної поліції, щоб ми нагадали людям та закладам, які мають піклуватися про життя і здоров'я людей, про ті правила, яких необхідно дотримуватися", - додав він.

При цьому він зазначив, що деяка місцева влада "хоче бути хорошою для людей перед майбутніми виборами і послаблює карантин".

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"Місцева влада, на жаль, в деяких випадках закриває очі на загрозу... У двох областях наповнення лікарень перевищує 50 відсотків. Фактично сьогодні ми отримаємо початок чергової хвилі захворюваності на коронавірус. Єдиний порятунок - дотримання всіх правил, маскового режиму, соціальної дистанції. Ця війна коронавірусу має стати сигналом того, що це не фейк. Уряд закликає дотримуватися всіх правил", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що уряд не повинен допустити ситуації, яка була в деяких європейських країнах.