Уряд України схвалив реформу ринку праці

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 27 грудня, затвердив законопроєкт про реформу ринку праці. Згодом його буде внесено до Верховної Ради, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. "Уряд схвалив законопроєкт про працю. (...) Сподіваюся на підтримку Верховної Ради, адже ця ініціатива - це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар'єрні можливості для кожного", - написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончарука, серед основних нововведень - "збереження та розширення соціальних прав працівників, збільшення кількості легальних робочих місць, рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці, підвищення доходів працівників по всій Україні і гармонізація українського законодавства з європейським".

Зокрема, уряд пропонує створити кілька видів трудових договорів - безстрокові, строкові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір і трудовий договір із домашнім працівником.

Також пропонується встановити порядок розірвання трудового договору роботодавцем, зокрема через порушення працівником умов договору. Передбачається, що роботодавець може розірвати договір через порушення його умов більше двох разів протягом 180 календарних днів. Крім того, у законопроєкті пропонується запровадити можливість встановлювати скорочений робочий час для окремих категорій працівників, визначити час роботи вночі та визначити поняття гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи.

Дивитись відео 05:23 Поділитись Працюємо багато, але неефективно: чому в Україні низька продуктивність праці (05.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3JudC Працюємо багато, але неефективно: чому в Україні низька продуктивність праці (05.06.2018)