 Уряд України схвалив реформу ринку праці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уряд України схвалив реформу ринку праці

В українському уряді збираються запропонувати Верховній Раді законопроєкт про реформу ринку праці, який принесе "розширення соціальних прав".

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 27 грудня, затвердив законопроєкт про реформу ринку праці. Згодом його буде внесено до Верховної Ради, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. "Уряд схвалив законопроєкт про працю. (...) Сподіваюся на підтримку Верховної Ради, адже ця ініціатива - це про кращу роботу, вищу зарплату та нові кар'єрні можливості для кожного", - написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончарука, серед основних нововведень - "збереження та розширення соціальних прав працівників, збільшення кількості легальних робочих місць, рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці, підвищення доходів працівників по всій Україні і гармонізація українського законодавства з європейським".

Зокрема, уряд пропонує створити кілька видів трудових договорів - безстрокові, строкові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір і трудовий договір із домашнім працівником.

Також пропонується встановити порядок розірвання трудового договору роботодавцем, зокрема через порушення працівником умов договору. Передбачається, що роботодавець може розірвати договір через порушення його умов більше двох разів протягом 180 календарних днів. Крім того, у законопроєкті пропонується запровадити можливість встановлювати скорочений робочий час для окремих категорій працівників, визначити час роботи вночі та визначити поняття гнучкого режиму робочого часу і дистанційної роботи. 

Дивитись відео 05:23

Працюємо багато, але неефективно: чому в Україні низька продуктивність праці (05.06.2018)

  • Секретарі

    Яких працівників замінять роботи

    Секретарі

    Сьогодні понад 2,5 мільйони німців є офісними працівниками. Вірогідно, що протягом найближчих 20 років щонайменше 70 відсотків секретарів та діловодів замінять машинами.

  • Кулінарія

    Яких працівників замінять роботи

    Кухарі

    Роботи навряд чи отримають мішленівську зірку, але на кухні точно впораються з будь-якою рутинною роботою.

  • Термінал самообслуговування у супермаркеті

    Яких працівників замінять роботи

    Продавці

    У багатьох німецьких супермаркетах термінали самообслуговування поступово замінюють касирів. Покупці можуть самі відсканувати штрих-коди на товарах, зважити фрукти й овочі, а потім розрахуватися готівкою або банківською карткою.

  • Робот-офіціант у Китаї

    Яких працівників замінять роботи

    Офіціанти

    У деяких ресторанах Китаю замість обслуговуючого персоналу використовують таких роботів. Вони можуть приймати замовлення, приносити їжу та виставляти рахунок. Машини працюють близько семи годин без додаткової підзарядки.

  • Економісти

    Яких працівників замінять роботи

    Економісти

    Виконання складних економічних обчислень теж планують довірити роботам.

  • Поштовий безпілотник

    Яких працівників замінять роботи

    Поштові кур'єри

    У 2013 році концерн Deutsche Post вперше заявив про можливість доставки листів та бандеролей у важкодоступні райони за допомогою безпілотників під назвою Paketkopter. Імовірно, вже найближчим часом вони повністю замінять звичних листонош. Сьогодні в цій галузі у Німеччині задіяно близько 700 тисяч осіб.

  • Банківський працівник

    Яких працівників замінять роботи

    Банківські клерки

    Нині понад півмільйона німців працюють у банках. Згідно з прогнозами, більшості з них доведеться шукати нову роботу: будь-які валютні операції можуть виконувати і роботи.

  • Комірники

    Яких працівників замінять роботи

    Комірники

    Виконання логістичних завдань на складах теж довірять машинам.

  • Зварювальник

    Яких працівників замінять роботи

    Зварювальники

    Робототехніка поступово впроваджується і в металообробній промисловості. Розумні системи звільнятимуть людей від небезпечної та важкої роботи.

  • Бухгалтерія

    Яких працівників замінять роботи

    Бухгалтери

    Своє місце в рейтингу професій, які підпадуть під автоматизацію, посідають і бухгалтери.

  • Працівниці дитсадка

    Яких працівників замінять роботи

    Незамінні фахівці

    Крім списку професій, яким загрожує роботизація, компанія A.T. Kearney склала і рейтинг спеціалістів, яких машини точно не замінять. Вихователі в дитсадках, медичні працівники та наукові співробітники можуть не хвилюватися: штучний розум не здатний фантазувати та відчувати.

    Автор: Ксенія Сафронова


DW.COM

Чи вдасться в Україні скасувати паперові трудові книжки з третьої спроби?

В Україні втретє намагаються скасувати паперові трудові книжки. Двом попереднім урядам це зробити не вдалося. Чи вдасться нинішньому позбавити українців "радянського рудименту" та оцифрувати трудові записи? (29.11.2019)  

Український уряд схвалив переведення трудових книжок в електронний формат

Переведення трудових книжок у цифровий формат дозволить скоротити бюрократичні процедури та не збирати паперові довідки, вважають в Кабміні. Тепер за це має проголосувати парламент. (27.11.2019)  

Через жахливі умови праці в Україні щороку гинуть сотні людей - дослідження

Хоча Україна повинна захищати трудові права за стандартами Євросоюзу, впровадження європейських норм є недостатнім, зазначається в дослідженні Фонду Еберта. Тому часто умови праці досі є "жахливими". (14.11.2019)  

Яких працівників замінять роботи

За прогнозами консалтингової компанії A.T. Kearney, вже через 20 років деякі робочі місця, на яких сьогодні ще працюють люди, займуть роботи. DW з'ясувала, в яких галузях штучний інтелект конкуруватиме з людським. (27.09.2016)  

Аудіо й відео до теми

Працюємо багато, але неефективно: чому в Україні низька продуктивність праці (05.06.2018)  

Реклама

Докладно

Ukraine Bergwerk Tunnel Bahn Symbolbild (picture alliance/dpa/I. Maslov)

Невпинна деградація вугільної галузі

Український уряд готує реформу вугільної галузі: низку державних шахт мають намір закрити, а частину приватизувати.  

Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (DW)

Як німці опалюють повітрям і сонцем (відео)

Тепло сонця, землі і навіть тепло тіла людини застосовують у новітніх системах опалення у Німеччині. Ось як це працює!  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  