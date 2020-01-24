Уряд України створив робочу групу щодо співпраці з Deutsche Bahn

Уряд України створив робочу групу для обговорення деталей співпраці акціонерного товариства "Укрзалізниця" з німецькою залізничною компанією Deutsche Bahn. Про це в суботу, 25 січня, повідомив "Урядовий портал".

"Відбулося перше засідання робочої групи з обговорення деталей майбутньої співпраці "Укрзалізниці" з найбільшим німецьким залізничним оператором Deutsche Bahn", - йдеться в повідомленні.

До складу групи увійшли представники міністерства інфраструктури, "Укрзалізниці", транспортного комітету Верховної Ради, бізнес-асоціацій та профспілок. Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що українська залізниця залишається під повним контролем держави і пріоритет уряду - захистити інтереси людей, які працюють в компанії, і створити сучасну, комфортну і безпечну дорогу, грунтуючись на німецькому досвіді.

Скандал із "передачею" "Укрзалізниці"

Нагадаємо, що 23 січня Гончарук повідомив, що підписання угоди про стратегічне партнерство з німецькою компанією заплановане на 5 лютого. Тоді він вчергове запевнив, що інформація про продаж чи передачу "Укрзалізниці" в концесію не відповідає дійсності.

Однак цьому передувало повідомлення про те, що Київ має намір віддати українську компанію Deutsche Bahn в управління на 10 років. Ця новина викликала бурхливу реакцію соціальних мереж, але у відповідь на запит DW у німецькому залізничному операторі зазначили, що не планують брати участь в управлінні "Укрзалізниці". Натомість Deutsche Bahn має намір консультувати українських колег з технічних і підприємницьких питань.