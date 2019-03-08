 Уряд України розгляне продовження контракту з правлінням ″Нафтогазу″ - Гройсман | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

Уряд України розгляне продовження контракту з правлінням "Нафтогазу" - Гройсман

Український уряд 20 березня має розглянути питання продовження контракту з керівництвом "Нафтогазу" на один рік. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Андрій Коболєв залишиться на чолі Нафтогазу

Андрій Коболєв залишиться на чолі "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 20 березня, розгляне продовження контракту з правлінням Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на один рік. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він повідомив, що уряд і наглядова рада  "Нафтогазу" досягли згоди щодо продовження на рік контракту з правлінням компанії, і уряд у середу ухвалить відповідне рішення, інформує "Інтерфакс-Україна". 

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"Для укладення нового договору необхідно врахувати кілька умов. По-перше, забезпечити відділення газотранспортної системи (ГТС) і її сертифікацію за європейським законодавством, продовження транзиту газу з січня 2020 року і досягти (обсягу) видобутку газу не менше 18 мільярдів кубометрів за рік, а не як сьогодні, трохи більше ніж 15 мільярдів кубометрів за рік", - сказав Гройсман, слова якого наводить агенція "Українські новини".

Також Гройсман зазначив, що зарплати менеджменту компанії за новими умовами контракту буде зменшено вдвічі. Крім того, він додав, що уряд має намір схвалити проведення конкурсу на нове правління "Нафтогазу" з 20 березня 2020 року.

Раніше наглядова рада "Нафтогазу" запропонувала українському уряду продовжити контракт з головою правління компанії Андрієм Коболєвим на 1 рік, з 22 березня 2019 року. У січні кабінет міністрів визначив термін повноважень правління "Нафтогазу" до 22 березня 2019 року. 6 березня уряд України оголосив конкурс на посаду глави "Нафтогазу", який мав розпочатися 23 березня - наступного дня після завершення повноважень Коболєва.

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