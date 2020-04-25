 Уряд України призначив мовного омбудсмена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

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Уряд України призначив мовного омбудсмена

Викладач української мови Тарас Кремінь призначений уповноваженим із захисту державної мови.

Уряд України призначив мовного омбудсмена

Уряд України призначив мовного омбудсмена

Кабінет Міністрів України у середу, 8 липня, призначив викладача української мови Тараса Креміня на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Про це представник Кабміну в Верховній Раді Василь Мокан повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Кремінь народився в 1978 році, є викладачем української мови та літератури, а також англійської мови та зарубіжної літератури. Має вчену ступінь кандидата філологічних наук.

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Зараз Кремінь - професор у двох університетах Миколаєва. У 2010 році він став депутатом Миколаївської обласної ради. У 2014 році Кремінь був обраний головою Миколаївської обласної ради. З 2014 по 2019 рік очолював підкомітет комітету Верховної Ради з питань науки і освіти. Кремінь також є співавтором закону "Про державну мову".

У квітні цього року попередня уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова, призначена на цю посаду у листопаді 2019 року, заявила про свою відставку. Вона пояснила це рішенням зволіканням зі створенням секретаріату мовного омбудсмена. А 25 червня український уряд створив секретаріат уповноваженого із захисту державної мови та затвердив граничну чисельність його співробітників в 50 осіб.

Тарас Кремінь про свої пріоритети

Раніше у коментарі DW Тарас Кремінь повідомив, що найпершим завданням на новій посаді він бачить "підготовку і затвердження Кабінетом Міністрів державної програми опанування державної мови". Така програма, за його словами, має включати, зокрема, "якнайшвидше відкриття курсів з безкоштовного вивчення української мови, взаємодію з органами місцевої влади та самоврядування (…) та з інституціями, які відповідають за освіту, науку, культуру". "Звичайно, у цій програмі мають бути відбиті тісна реалізація і виконання мовних квот як на телебаченні і на радіо", - додав Кремінь.

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Він також висловився за те, щоб в Україні з'являвся "якісний культурний контент". "Це неможливо без збільшення фінансування театральних колективів та естрадних виконавців, збільшення видатків та книговидання та книгорозповсюдження", - наголосив Кремінь.

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