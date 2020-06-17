 Уряд України подовжив адаптивний карантин до 31 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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Уряд України подовжив адаптивний карантин до 31 липня

Постанова регламентує роботу органів державної влади, обмеження на період карантину і дає визначення регіону зі значним поширенням COVID-19.

Кабмін оприлюднив постанову про карантин до 31 липня

Кабмін оприлюднив постанову про карантин до 31 липня

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 19 червня, оприлюднив текст постанови про продовження адаптивного карантину до 31 липня 2020 року.

Згідно з постановою уряду №500 від 17 червня, на період дії карантину робота в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування буде розпочинатися о 8:00, у центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України - о 10:00, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Що заборонено на період адаптивного карантину

Крім того, на період карантину забороняється: відвідування навчальних закладів у групах понад 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових іспитів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден.

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На період карантину також забороняється проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участі понад однієї людини на п'ять квадратних метрів площі будівлі або території, де відбувається захід (якщо захід відбувається на відкритому повітрі). Організатор заходу несе відповідальність за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра. Забороняється також діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Що таке "Регіон із широким розповсюдженням COVID-19"

Згідно з документом, на території регіонів зі значним поширенням COVID-19 запроваджується посилення протиепідемічних заходів. Регіоном із широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, у якому є одна із таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50 відсотків; середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 відсотків. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад восьми випадків на 100 тисяч населення сумарно за останні сім днів.

Як застосовують і припиняють посилення протиепідемічних заходів

Зазначається, що посилення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яке ухвалюється за поданням головного державного санітарного лікаря регіону.

У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ та НС збирається і ухвалює рішення про посилення обмежень. Регіональна комісія ТЕБ та НС у регіоні з широким розповсюдженням COVID-19 кожні три дні аналізує епідемічну ситуацію та розглядає питання посилення протиепідемічних заходів. Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути скасовано не раніше ніж через сім днів із дня його ухвалення з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації у регіоні.

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У регіонах, в яких здійснюється посилення протиепідемічних заходів, можуть встановлюватися за поданням головного державного санітарного лікаря регіону особливості діяльності та обмеження щодо: проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів; діяльності закладів, що надають послуги з розміщення; здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні; перевезення пасажирів метрополітеном; відвідування закладів дошкільної освіти; роботи закладів фізичної культури та спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, закладів культури; діяльності закладів харчування.

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    Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

    Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Це буде дорого!

    Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Скрізь захисні маски

    Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

  • Смертельна гра Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Смертельна гра

    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


 

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