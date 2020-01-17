Уряд України оприлюднив зарплати міністрів, найвища - в Авакова

Український уряд у суботу, 18 січня, оприлюднив суми зарплат міністрів, які вони отримували у 2019 році. Відповідні дані містяться на сайті "Урядового порталу".

Найвищу зарплату минулого року отримував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков - у середньому близько 100 тисяч гривень на місяць. А в грудні 2019 року очільник МВС отримав навіть 186,5 тисячі гривень, у тому числі понад 49 тисяч надбавки.

Серед найбільш високооплачуваних українських урядовців також міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак, яка торік у середньому отримувала понад 84 тисячі гривень на місяць, а також очільник міністерства економічного розвитку Тимофій Милованов - майже 84 тисячі гривень на місяць. За ним іде міністр юстиції Денис Малюська, чия середня зарплата торік становила понад 75,7 тисячі гривень на місяць.

У той же час середня зарплата прем'єр-міністра Олексія Гончарука за цей час була на рівні 60 тисяч гривень на місяць.

У свою чергу, віце-прем'єр - міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба торік у середньому заробляв понад 58,6 тисячі гривень на місяць, а віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров - понад 55,6 тисячі гривень на місяць.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель у 2019 році отримував понад 61 тисячу гривень, міністр закордонних справ Вадим Пристайко - понад 62 тисячі гривень, очільниця міністерства освіти Ганна Новосад - понад 63 тисячі гривень, а міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька - майже 42 тисячі гривень на місяць.

Водночас середня зарплата міністерки соцполітики Юлії Соколовської становила понад 65 тисяч гривень, міністерки фінансів Оксани Маркарової - 62 тисячі гривень, міністра інфраструктури Владислава Криклія - понад 44 тисячі гривень на місяць.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський торік отримував понад 38,5 тисячі гривень, міністр оборони Андрій Загороднюк - майже 42 тисячі гривень, а міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда - понад 46,6 тисячі гривень на місяць.

Найнижчою в уряді була зарплата міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета - вона становила понад 32 тисячі гривень на місяць.

Нагадаємо, напередодні, 17 січня, український прем'єр Олексій Гончарук заявив, що написав заяву про звільнення. Однак пізніше того ж дня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Гончаруком заявив, щовирішив "дати шанс" його уряду.

Але умовою для цього має бути виконання урядом низки завдань, зокрема, розробка нової концепції зарплат всіх міністерств, відомств, заступників міністрів, очільників державних компаній та інших чиновників. Глава держави наголосив, що ці зарплати мають бути "нормальними" для сьогоднішньої ситуації в Україні, щоб на них можна було жити, але з урахуванням стану справ у країні.