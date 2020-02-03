Уряд України запустив програму доступного кредитування бізнесу

В Україні почала працювати державна програма "Доступні кредити 5-7-9 відсотків" для підприємців. Про початок роботи цієї програми оголосила в понеділок, 3 лютого, міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

"Програма починає роботу, можна оформляти заявки на отримання кредитів", - цитує міністерку агенція "Українська новина". Маркарова зазначила, що створено спеціальний сайт, на якому можна дізнатися, чи підходить підприємець під параметри програми. Також на сайті можна подати заявку на отримання кредиту. Таку заявку можна подавати до одного з трьох держбанків - "Приватбанку", "Ощадбанку" і "Укргазбанку".

Програма "5-7-9" розрахована на розвиток бізнесу суб'єктів малого і середнього підприємництва, чисельність працівників якого не перевищує 50 осіб, а річний дохід не перевищує суму 50 мільйонів гривень. Позики за цією програмою можуть видаватися на придбання або модернізацію основних засобів.

Крім того, ці кошти можна буде витратити на придбання об'єктів нерухомості й транспортних засобів, що будуть використовуватися в комерційних і виробничих цілях, а також на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, в яких ведеться основна господарська діяльність. Натомість на офісні приміщення програма не поширюється.