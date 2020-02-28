Уряд України виділить "Суспільному" 1,2 мільярда гривень

Український уряд виділить Національній суспільній телерадіокомпанії України (НСТУ) 1,2 мільярда гривень. Про це в неділю, 29 березня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"На фінансування НСТУ уряд виділяє 1,2 мільярда гривень, що більше, ніж було передбачено у 2019 році. Цьогоріч уже скасовані Євробачення та Олімпійські ігри, на які в бюджет закладалися додаткові кошти. Тому запропоновані зміни не мають бути суттєво відчутними для Суспільного", - вважає глава уряду.

Також, за словами Шмигаля, "вдалося зберегти 60 відсотків фінансування Державної агенції з питань кіно". Він додав, що після стабілізації ситуації в Україні показники переглянуть.

"Вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги. А також - збереження історико-культурної і архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 мільйонів гривень)", - зазначив глава уряду.

Також, за твердженнями Шмигаля, майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів - 1,2 мільярда гривень.

На освітню галузь передбачається 126 мільярдів гривень. "Тобто, зменшення становить лише 4 відсотки, та істотно не зачепить найважливіші державні програми", - запевняє прем'єр.

Водночас уряд "пропонує дещо скоротити видатки на спорт" через скасування або перенесення більшості спортивних змагань у 2020 році.

У НСТУ заявили, що через борг насправді отримають менше грошей

У свою чергу, очільник НСТУ Зураб Аласанія заявив, що "Суспільне" насправді отримає 800 мільйонів гривень, а не 1,2 мільярда, про які стверджує Денис Шмигаль. Причиною цього має стати погашення боргу перед медіакомпанією Euronews.

"Четвертий вже прем'єр, який страждає на проблеми з вибірковим ураженням слуху. Панове Яценюк, Гройсман, Гончарук, а тепер й Шмигаль: коли мова заходить про борг держави компанії Евроньюз - вони її не чують. Дорогий прем'єре, названі Вами 1,2 мільярда - це насправді 0,8 мільярда", - написав Аласанія у Facebook .

Очільник НСТУ зауважив, що рахунки телерадіокомпанії арештовані. "Борг, нагадаю, 10,5 мільйона євро плюс 1,06 мільйона євро - на користь Виконавчої служби України. Разом - 11,5 мільйона євро", - зазначив Аласанія.

За його словами, ці гроші вже є."В женевському банку! Лежать там заморожені третій рік вже. 15 мільйонів євро! Мінус 11,5 боргових - так ще 3,5 мільйона євро повернуться в країну! Ні, мін'юст боїться підписувати мирову угоду", - стверджує Аласанія.

"І це означає, що з Ваших щирих 1,2 мільярда в нас заберуть 364 мільйони гривень по курсу на сьогодні. І ця сума буде рости з кожним днем, бо Ви не дасте ці гроші одною сумою, правда? - і всі місяці рахунки будуть залишатися арештованими, і сума буде зростати, а ми будемо паралізовані весь цей час", - підсумував Аласанія.

Борг перед Euronews

Нагадаємо, що 28 лютого НСТУ повідомила про блокування його роботи внаслідок накладення арешту на рахунки. Він стався через накопичення несплачених боргів колишньої державної Національної телекомпанії України (НТКУ) перед медіакомпанією Euronews.

Ці кошти призначалися на створення й функціонування українськомовної версії Euronews. Співпраця між тодішньою НТКУ та Euronews розпочалася в 2010 році ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету припинили виділяти кошти на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії Euronews, що й спричинило появу боргу, повідомили в "Суспільному".

Зураб Аласанія уточнив, що у 2015 році Рахункова палата зазначала необхідність погашення українським урядом фінансових зобов'язань НТКУ перед Euronews для уникнення банкрутства майбутнього новоствореного ПАТ "НСТУ".

Однак Кабмін не звернув уваги на ці рекомендації, наголосив Аласанія. За його словами, були арештовані кошти на рахунку НСТУ у швейцарському банку, які були там депоновані для проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення" у 2017 році. У міністерстві культури, молоді та спорту заявляли, що сума, яка заблокована у Швейцарії, повернеться до бюджету.