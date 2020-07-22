 Уряд продовжив в Україні адаптивний карантин до 31 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2020

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Уряд продовжив в Україні адаптивний карантин до 31 жовтня

В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 жовтня. Глава МОЗ України Максим Степанов уточнив, що обмежувальні заходи також посилять у регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки.

Кабінет Міністрів України продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня

Кабінет Міністрів України продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 26 серпня, продовжив у країні адаптивний карантин до 31 жовтня.

"Продовжити на території України карантин до 31 жовтня 2020 року. Також пропонується посилити обмежувальні заходи на території регіонів із "зеленим" рівнем епіднебезпеки, що пов'язано з різким зростанням захворюваності", - заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на засіданні уряду, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Він пояснив, що під обмежувальними заходами маються на увазі запровадження заборони на проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів харчування з організацією дозвілля.

"Крім того, ми відпрацювали з міністерством культури також заборону на проведення концертів, крім тих, які проводяться культурними установами, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності", - цитує Степанова агенція "Укранські новини".

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"Також надається право органам місцевого самоврядування на доступ до застосунку "Дій вдома" з метою контролю за особами, які підлягають самоізоляції або обсервації та які порушили правила карантину, - це питання виявлення контактних хворих. Також пропонується продовжити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 31 жовтня 2020 року", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, вперше адаптивний карантин в Україні було запроваджено 22 травня. 22 липня Кабмін продовжив карантин до 31 серпня.

 

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