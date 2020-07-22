 Уряд призупинив роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

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Новини

Уряд призупинив роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом

Кабінет Міністрів ухвалив рішення тимчасово призупинити роботу КПВВ на адмінмежі з анексованим РФ Кримом до кінця літа. В уряді пояснили це рішення запобіганням поширенню COVID-19 в Україні.

Кабмін призупинив роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом до кінця серпня

Кабмін призупинив роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом до кінця серпня

Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні в суботу, 8 серпня, ухвалив рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим і Севастополя. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Telegram .

В уряді пояснюють це рішення дорученням президента України щодо перегляду режиму роботи КПВВ. "Рішення спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - написав Немчінов.

КПВВ на адмінмежі з Кримом не працюватимуть з 8 години 9 серпня до 8 години 30 серпня.

Винятки зробили для пропуску громадян України та членів їхніх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму або Севастополі, а також їхніх транспортних засобів, вантажів та іншого майна - на в'їзд до Криму.

Громадяни України, місце проживання яких зареєстроване за межами Криму або Севастополя, зможуть виїхати з Криму за умови згоди на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Крім того, виняток зробили для осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв'язку з виконанням міжнародних зобов'язань, для представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованого Криму і Севастополя.

Виїзд з Криму і Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Виїзд та в’їзд з Криму і Севастополя громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру можливий за рішенням голови Державної прикордонної служби за погодженням з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пояснив Немчінов.

Нагадаємо, КПВВ на адмінмежі з Кримом відновили свою роботу з 14 червня.

За останню добу в Україні зареєстрували рекордні 1489 нових випадків зараження коронавірусом. Також 600 пацієнтів одужали, а 27 людей з коронавірусом померли. 

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