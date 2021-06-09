 Уряд призначив голову Національної служби здоров′я України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2021

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Новини

Уряд призначив голову Національної служби здоров'я України

Наталія Гусак перемогла у конкурсі, який не могли провести два роки. Заради неї міністр охорони здоров'я відмовився від підтримки виконувача обов'язків голови служби.

Швидка допомога в Києві

НСЗУ розподіляє бюджетні гроші між медичними закладами країни

Головою Національної служби здоров'я України (НСЗУ) стала Наталія Гусак. Рішення про її призначення Кабінет міністрів України ухвалив у середу, 17 листопада.

До цього Гусак працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, керуючи медичним напрямом.

Також нова очільниця НСЗУ була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров'я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.

НСЗУ майже два роки без голови

НСЗУ була створена в рамках медичної реформи наприкінці 2017 року. Першим її очільником був Олег Петренко – посаду він залишив у 2019 році через незгоду з політикою уряду Олексія Гончарука у сфері охорони здоров'я. З того часу службою керували тимчасові виконувачі обов'язків, тому що жоден з конкурсів на обрання її керівника так і не закінчився призначенням.

До трійки фіналістів останнього конкурсу увійшли чинний в.о голови НСЗУ Дмитро Самофалов, його заступниця Тетяна Бойко та Наталія Гусак. Зрештою, кандидатуру Гусак урядові рекомендував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Нагадаємо, Національна служба здоров'я України - головний посередник у фінансуванні медичних закладів України. За медичною реформою, запровадженою ще у 2018 році, НСЗУ перераховує лікарням гроші за медичні послуги, які лікарі надають населенню. Бюджет служби у 2021 році склав 129 мільярдів гривень.

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