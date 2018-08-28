Уряд Німеччини вирішив створити агенції з інновацій і з кібербезпеки

Федеральний уряд Німеччини у середу, 29 серпня, ухвалив рішення створити дві спеціалізовані агенції. Одна з них займатиметься просуванням інновацій, повідомили міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) і міністерка освіти Аня Карлічек (Anja Karliczek). Зокрема агенція спеціалізуватиметься на інноваціях у сфері штучного інтелекту, в медичних дослідженнях або в нових формах мобільності, уточнює інформагенція AFP.

"Інновації - це "страхування життя" для конкурентоспроможності німецької економіки", - зазначила Карлічек, яку цитує агенція новин dpa. За словами Альтмаєра, у Німеччині з'являються численні винаходи, які "відкривають абсолютно "нові землі" та можуть перевертати цілі ринки", але часто не знаходять впровадження. "Від ідеї до успіху на ринку - це має стати реальністю в Німеччині, а не тільки у Кремнієвій долині або в Азії", - зазначив він. Реалізовувати інновації вже будуть наукові установи, виші та підприємства.

Окрім того, уряд вирішив створити агенцію з інновацій у кібербезпеці. Вона має почати роботу 2019 року, передає dpa. У міністерстві оборони ФРН заявили, що протягом наступних п'яти років агенція отримає для свого розвитку 200 мільйонів євро. 80 відсотків фінансування має бути направлено на дослідження розробки. Загалом у агенції працюватиме близько 100 співробітників.

Останнім часом у Німеччині відбулося кілька кібератак, які координувались, імовірно, з Росії. Зокрема кіберзлочинці намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників, "Інформаційну мережу Берлін-Бонн" (IVBB), яка використовується федеральними відомствами та міністерствами, а також у внутрішню мережу Бундестагу в травні 2015 року.