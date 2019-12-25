 Уряд Лівії попросив Туреччину про військову підтримку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Новини

Уряд Лівії попросив Туреччину про військову підтримку

Уряд національної єдності Лівії просить Анкару про підтримку проти "Лівійської національної армії" у боях за Триполі. Турецький парламент має ухвалити відповідне рішення наступного місяця, повідомив Ердоган.

Туреччина готова відправити військових до Лівії

Туреччина готова відправити військових до Лівії

Визнаний на міжнародному рівні уряд національної єдності Лівії у четвер, 26 грудня, офіційно попросив Туреччину про "повітряну, сухопутну та морську" військову підтримку, щоб відбити наступ на Триполі з боку "Лівійської національної армії" (ЛНА) на чолі з Халіфою Хафтаром. Про це повідомляє агентство новин Reuters з посиланням на неназваного представника уряду.

Як повідомив раніше цього дня міністр внутрішніх справ уряду національної єдності Фаті БашагхаХафтар надав іноземним силам доступ до військових баз у Лівії. "Якщо це триватиме, ми маємо право захищати Триполі, і ми офіційно попросимо турецький уряд про військову підтримку", - сказав він журналістам у Тунісі, цитує агенція новин AFP.

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив 26 грудня, що Анкара направить війська до Лівії на підтримку міжнародно визнаного уряду. Проєкт відповідного рішення буде подано до парламенту країни на початку наступного місяця. Ердоган запевнив, що його країна "прийме" звернення від Лівії, а відповідне рішення турецький парламент може ухвалити 8 чи 9 січня, передає інформагенція dpa.

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Поки невідомо, які саме турецькі війська можуть бути відправлені до Лівії. Туреччина підписала меморандум про військове співробітництво з урядом Лівії минулого місяця. Він дозволяє Анкарі розмістити своїх військових інструкторів та озброєння у Лівії за запитом уряду цієї країни. Для відправки бойових підрозділів Ердогану потрібна згода парламенту.

Як повідомлялося, 4 квітня командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі. Попри контрнаступ, оголошений 20 квітня силами визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії, інтенсивні бої довкола міста не вщухають. 12 грудня Халіфа Хафтар оголосив про наступ на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни.

На сьогодні в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

Напередодні Ердоган заявив про перебування у Лівії на боці Хафтара семи тисяч іноземних найманців, зокрема й двох тисяч - з російської ПВК "Вагнер". 

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Відтепер у підконтрольному силам генерала Халіфи Хафтара лівійському повітряному просторі заборонено літати турецьким літакам. Крім того, війська Хафтара отримала наказ атакувати турецькі об'єкти в Лівії.

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