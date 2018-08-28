Уряд запропонує накласти санкції на 19 юросіб через Керченський міст - МінТОТ

Кабінет Міністрів України внесе на розгляд Ради національної безпеки та оборони (РНБО) перелік із 19 юридичних осіб, до яких мають бути застосовані санкції за "незаконне будівництво Керченського мосту". Таке рішення було ухвалено у середу, 29 серпня, під час засідання уряду, йдеться в повідомленні прес-служби міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

Генеральним підрядником з проектування і будівництва транспортного переходу через Керченську протоку визначено ТОВ "Будгазмонтаж". Також 24 березня 2016 року оприлюднено перелік компаній, що були визначені субпідрядниками будівництва транспортного переходу через Керченську протоку. У зв'язку з цим МінТОТ пропонує накласти санкції на 19 юридичних осіб, залучених до процесу будівництва Керченського мосту.

Серед інших, у цих списків такі компанії, як ТОВ "Стройгазмонтаж" (виконавець із проектування і будівництва), його дочірня московська компанія ТОВ "СГМ-Міст", головний проектувальник проекту АТ "Інститут Гіпробудміст - Санкт-Петербург" та інші.

Керченський міст довжиною 19 кілометрів з'єднує материкову Росію та український Крим, анексований Росією в березні 2014 року. У церемонії відкриття мосту 15 травня взяв участь російський президент Володимир Путін. Як повідомлялося, Євросоюз назвав зведення Керченського мосту порушенням суверенітету України, США та Канада засудили його відкриття.