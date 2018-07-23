 Уряд Греції: Лісові пожежі біля Афін міг спричинити підпал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

Уряд Греції: Лісові пожежі біля Афін міг спричинити підпал

Представник грецького уряду заявив: є "серйозні ознаки" того, що лісові пожежі довкола Афін стали результатом підпалу.

Лісова пожежа біля міста Кинета (фото від 23 липня 2018 року)

Лісова пожежа біля міста Кинета (фото від 23 липня 2018 року)

Грецька влада підозрює, що масштабні лісові пожежі довкола Афін стали результатом умисного підпалу. Про це у четвер, 26 липня, заявив Нікос Тоскас, який керує в уряді країни цивільним захистом. "Є серйозні підстави та значні ознаки, які вказують на злочинні дії, на підпал", - цитує Тоскаса агенція Reuters.

Представник уряду заявив, що розслідування на місцях пожеж і аналіз супутникових знімків вказують на те, що пожежі виникли одразу в кількох місцях за короткий проміжок часу в понеділок, 23 липня. І вони, швидше за все стали, наслідком підпалів, наводить слова Тоскаса AP.

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Через масштабні пожежі, що вирують у Греції, загинуло вже понад 60 людей. Більше десяти осіб з понад 150 постраждалих перебувають у тяжкому стані. (24.07.2018)

Рятувальники говорять про екстремально високий ризик подальших пожеж у Швеції. Євросоюз спрямував до країни рекордну кількість засобів для гасіння пожеж. Тепер і Греції просить ЄС про допомогу. (23.07.2018)

Нагадаємо, що кількість загиблих внаслідок найбільших за останні десятиліття пожеж у Греції поблизу Афін перевищила 80 осіб. За даними dpa, досі зниклими вважаються приблизно 30 людей. Пожежі вирували з трьох боків від Афін. Влада Греції запровадила в цих районах режим надзвичайного стану. Ситуацію з гасінням вогню ускладнював сильний вітер - його швидкість досягала 80 кілометрів на годину. Для боротьби з пожежею у Греції залучили літаки, гелікоптери та військові безпілотники.

Кіпр та Іспанія першими запропонували Греції свою допомогу у боротьбі з пожежами після того, як вона звернулась із запитом до Європейського Союзу. У боротьбі з вогнем грецьким рятувальникам допомагали також бригади з Румунії та Італії.

Федеральна кримінальна поліція Німеччини повідомила, що у Греції працюють спеціалісти-патологоанатоми з ФРН для допомоги з ідентифікації жертв пожеж.

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