Уряд Греції: Лісові пожежі біля Афін міг спричинити підпал

Грецька влада підозрює, що масштабні лісові пожежі довкола Афін стали результатом умисного підпалу. Про це у четвер, 26 липня, заявив Нікос Тоскас, який керує в уряді країни цивільним захистом. "Є серйозні підстави та значні ознаки, які вказують на злочинні дії, на підпал", - цитує Тоскаса агенція Reuters.

Представник уряду заявив, що розслідування на місцях пожеж і аналіз супутникових знімків вказують на те, що пожежі виникли одразу в кількох місцях за короткий проміжок часу в понеділок, 23 липня. І вони, швидше за все стали, наслідком підпалів, наводить слова Тоскаса AP.

Нагадаємо, що кількість загиблих внаслідок найбільших за останні десятиліття пожеж у Греції поблизу Афін перевищила 80 осіб. За даними dpa, досі зниклими вважаються приблизно 30 людей. Пожежі вирували з трьох боків від Афін. Влада Греції запровадила в цих районах режим надзвичайного стану. Ситуацію з гасінням вогню ускладнював сильний вітер - його швидкість досягала 80 кілометрів на годину. Для боротьби з пожежею у Греції залучили літаки, гелікоптери та військові безпілотники.

Кіпр та Іспанія першими запропонували Греції свою допомогу у боротьбі з пожежами після того, як вона звернулась із запитом до Європейського Союзу. У боротьбі з вогнем грецьким рятувальникам допомагали також бригади з Румунії та Італії.

Федеральна кримінальна поліція Німеччини повідомила, що у Греції працюють спеціалісти-патологоанатоми з ФРН для допомоги з ідентифікації жертв пожеж.