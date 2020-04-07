 Уряд Афганістану звільнив з в′язниць вже 300 талібів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2020

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Новини

Уряд Афганістану звільнив з в'язниць вже 300 талібів

З афганських в'язниць відпустили вже 300 ув'язнених членів "Талібану". Радикальний рух наполягає на звільненні п'яти тисяч своїх прихильників.

Звільнені з в'язниці таліби

Звільнені з в'язниці таліби

Афганський уряд звільнив з тюрем ще 100 ув'язнених талібів, повідомила у неділю, 12 квітня, Рада національної безпеки країни. Під час відбору в'язнів були враховані їхній вік, стан здоров'я та термін ув'язнення, який вони вже відбули.

Це вже третя група талібів, яких афганська влада погодилась відпустити з в'язниць як жест доброї волі перед переговорами з радикальним рухом "Талібан". Ще одну групу ув'язнених мають звільнити протягом неділі, повідомила агенція dpa з посиланням на афганських чиновників. 

Загалом цього тижня з тюрем випустили вже 300 членів руху. Як повідомили представники уряду, усі звільнені таліби заприсягнулися ніколи знов не брати участь у бойових діях.

Пізніше у неділю у "Талібані" заявили про намір цього дня звільнити перших 20 полонених прихильників уряду. "Сьогодні будуть звільнені 20 в'язнів адміністрації Кабула", - повідомив у Twitter речник радикального руху Сухаїл Шахін. 

Таліби вимагають звільнити п'ять тисяч своїх бійців

Звільнення 5000 полонених талібів є одним з пунктів мирної угоди, яка раніше була укладена між радикальним рухом "Талібан" та Сполученими Штатами Америки. Однак президент Афганістану Ашраф Гані поки розпорядився звільнити лише 1500 ув'язнених бійців руху.

Уряд обіцяє звільнити півтори тисячі бійців Талібану

Уряд обіцяє звільнити півтори тисячі бійців "Талібану"

Решта 3500 в'язнів будуть звільнені вже після початку переговорів між афганським урядом та "Талібаном". Своєю чергою радикальний рух раніше наполягав на тому, що не сяде за стіл переговорів з афганською владою, поки Кабул не звільнить усі 5000 полонених талібів. Окремо таліби вимагають звільнити 15 головних командирів руху, однак уряд не погодився з цією вимогою.

Історична угода між "Талібаном" та США

Історичну угоду між США та рухом "Талібан" було підписано 29 лютого в столиці Катару. Угода має покласти край війні в Афганістані, яка триває 18 років. В найближчі місяці кількість американських військових у країні скоротиться до 8,6 тисячі. Крім того, США та їхні союзники пообіцяли вивести згодом усі свої сили, якщо норми угоди дотримуватимуться талібами.

Зараз таліби контролюють майже половину території Афганістану і є впливовішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. Дотепер вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. За даними ООН, з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.

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