Урядові війська Лівії взяли під контроль місто Тархуна поблизу Триполі

У Лівії війська визнаного міжнародною спільнотою уряду національної єдності в п'ятницю, 5 червня, взяли під контроль місто Тархуна, розташоване неподалік від Триполі. "Наші героїчні сили розширили свій контроль над Тархуною", - заявив представник уряду Мохамад Гнуноу, передає агенція AFP. Раніше сили уряду національної єдності повідомили про встановлення з допомогою турецьких військових повного контролю над столицею країни Триполі, яке довгий час перебувало в облозі збройних формувань "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара.

Верховне командування урядових сил застерегло своїх військових від "репресій, грабежів або руйнувань" у Тархуні. Тим часом міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила докази того, що з початку активізації бойових дій було вчинено багато військових злочинів та інших порушень.

Очільник уряду Лівії Фаїз Сарадж пообіцяв, що його уряд встановить контроль над усією Лівією. "Наша боротьба триває, і ми сповнені рішучості перемогти ворога та встановити державний контроль на всій батьківщині", - наголосив він.

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. А у Тобруку на сході країни проходять засідання однопалатного парламенту, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Суперником Сараджа є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент. У квітні 2019 року Хафтар почав наступ на Триполі, його підтримують Єгипет, ОАЕ, Росія.