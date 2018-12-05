Урядова криза в Бельгії: прем'єр оголосив про роботу уряду меншості

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель повідомив у суботу, 8 грудня, що його уряд працюватиме як уряд меншості, інформує агенція Reuters. Заява пролунала після того, як найбільша партія коаліції раніше того ж дня оголосила про вихід з урядової коаліції.

Після виходу фламандської N-VA з чотирипартійної коаліції, бельгійський прем'єр має зайнятися призначенням нових міністрів. Це складне завдання у двомовній Бельгії, адже в уряді за законом країни має бути однакова кількість міністерських посад для валлонів і фламандців.

Фламандська націоналістична партія N-VA ("Новий фламандський альянс") вирішила залишити урядову коаліцію через незгоду з позицією Мішеля щодо міграційного пакту ООН. N-VA вимагала від прем'єра Бельгії відмовитися від підписання пакту, на що той не погодився.

Нагадаємо, що ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" має бути офіційно ухвалений на конференції в Марокко, що відбудеться 10-11 грудня 2018 року. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Окрім кількох країн ЄС (зокрема, Австрії, Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії та Словаччини) документ також відмовилися підписувати США та Ізраїль.