 Урядова криза в Бельгії: прем′єр оголосив про роботу уряду меншості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2018

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Новини

Урядова криза в Бельгії: прем'єр оголосив про роботу уряду меншості

Після того, як найбільша фламандська партія N-VA залишила урядову коаліцію, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель має формувати уряд меншості. Причина урядової кризи - міграційний пакт ООН, проти якого виступає N-VA.

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель повідомив у суботу, 8 грудня, що його уряд працюватиме як уряд меншості, інформує агенція Reuters. Заява пролунала після того, як найбільша партія коаліції раніше того ж дня оголосила про вихід з урядової коаліції.

Після виходу фламандської N-VA з чотирипартійної коаліції, бельгійський прем'єр має зайнятися призначенням нових міністрів. Це складне завдання у двомовній Бельгії, адже в уряді за законом країни має бути однакова кількість міністерських посад для валлонів і фламандців.

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Фламандська націоналістична партія N-VA ("Новий фламандський альянс") вирішила залишити урядову коаліцію через незгоду з позицією Мішеля щодо міграційного пакту ООН. N-VA вимагала від прем'єра Бельгії відмовитися від підписання пакту, на що той не погодився.

Нагадаємо, що ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" має бути офіційно ухвалений на конференції в Марокко, що відбудеться 10-11 грудня 2018 року. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Окрім кількох країн ЄС (зокрема, Австрії, Польщі, Угорщини, Чехії, Болгарії та Словаччини) документ також відмовилися підписувати США та Ізраїль.

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