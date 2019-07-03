 Урсула фон дер Ляєн йде у відставку з посади міністерки оборони ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Новини

Урсула фон дер Ляєн йде у відставку з посади міністерки оборони ФРН

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, яку номіновано кандидаткою на посаду голови Єврокомісії, заявила, що піде у відставку незалежно від результатів голосування за її кандидатуру.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у понеділок, 15 липня, заявила про намір піти у відставку. Відповідну заяву вона опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

"Завтра я хочу заручитися довірою Європарламенту. Незалежно від результату голосування, я збираюся в середу подати у відставку з посади міністерки оборони, щоб спрямувати всі свої сили на служіння Європі", - написала політикиня. При цьому вона додала, що глибоко вдячна за роки, проведені з Бундесвером.

Очікується, що у вівторок, 16 липня, кандидатуру фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії розглянуть депутати Європарламенту . Щоб вона могла обійняти цю посаду, за неї повинні проголосувати щонайменше 374 депутати Європарламенту з 747, зазначає dpa. Нагадаємо, 2 липня на саміті лідерів країн ЄС в Брюсселі було запропоновано кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії. Того дня лідери країн ЄС погодили пакет кандидатур на ключові посади в ЄС.

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Серед євродепутатів висунення кандидатури фон дер Ляєн викликало хвилю критики, зокрема через порушення традиції обрання на посаду голови Єврокомісії провідного кандидата від партії на виборах. Нагадаємо, провідним кандидатом від Європейської народної партії був Манфред Вебер (Manfred Weber).

Якщо фон дер Ляєн затвердить Європарламент, вона стане першою жінкою на посаді голови Єврокомісії. Серед пріоритетів, про які вона заявляла, - питання захисту клімату, зокрема, до 2050 року вона хоче зробити Євросоюз кліматично нейтральним. Крім того, вона наголошує на важливості вирішення проблеми міграції, а також - питання створення правових передумов для запровадження мінімальної зарплати на рівні ЄС та боротьби з безробіттям серед молоді.

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