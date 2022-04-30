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Українська Радянська Соціалістична Республіка - УРСР. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УРСР".
Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) існувала з березня 1919 до серпня 1991 року, входила до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після успіху американського телесеріалу "Чорнобиль" кількість відвідувачів зони відчуження почала невпинно зростати. Однак усе частіше до місця однієї з найбільших техногенних катастроф їдуть лише за вражаючими селфі.