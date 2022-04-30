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УРСР

Українська Радянська Соціалістична Республіка - УРСР. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УРСР".

Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) існувала з березня 1919 до серпня 1991 року, входила до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, ярмо залишилося

Арка дружби народів у Києві: скульптури прибрали, "ярмо" залишилося 30.04.2022

У Києві з публічного простору прибирають пам'ятники та монументи радянської доби та все, що пов'язано з російською культурою. До чого може призвести "тотальна культурна зачистка"?
Антон Дробович: Національну пам'ять не варто перетворювати на пропаганду

Антон Дробович: "Національну пам'ять не варто перетворювати на пропаганду" 18.12.2019

Що буде із декомунізацією? Як варто підходити до опрацювання історії? Новий керівник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів в інтерв'ю DW про перші кроки на посаді.

Туристичний фастфуд: як змінилося відвідування зони після виходу серіалу Чорнобиль

Туристичний "фастфуд": як змінилося відвідування зони після виходу серіалу "Чорнобиль" 10.09.2019

Після успіху американського телесеріалу "Чорнобиль" кількість відвідувачів зони відчуження почала невпинно зростати. Однак усе частіше до місця однієї з найбільших техногенних катастроф їдуть лише за вражаючими селфі.
Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням

Співробітник Чорнобильської зони: Слід не плутати туризм із відвідуванням 19.06.2019

Наскільки успіх серіалу "Чорнобиль" може вплинути на кількість відвідувачів? Розмова DW з відповідальним за забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів Зони Кирилом Гарником.
Помер екс-прем'єр України Масол

Помер екс-прем'єр України Масол 21.09.2018

Екс-прем'єр України, колишній голова Ради міністрів УРСР Віталій Масол помер на 90-му році життя.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження (фотогалерея) 14.08.2018

Поїздки до Чорнобильської зони відчуження стають дедалі популярнішими. Кореспонденти DW разом з українськими та іноземними туристами вирушили в одноденний тур. У нашій фотогалереї - основні зупинки маршруту.

Один день у Чорнобильській зоні відчуження

Один день у Чорнобильській зоні відчуження 14.08.2018

Чорнобильська зона відчуження перетворюється на справжній магніт для туристів. Кореспонденти DW також вирушили в одноденний тур, який пропонують туристичні агентства. У нашій фотогалереї - основні зупинки.
В Україні відзначають 80-ту річницю з дня народження В'ячеслава Чорновола

В Україні відзначають 80-ту річницю з дня народження В'ячеслава Чорновола 24.12.2017

У багатьох містах урочистими заходами згадують видатного політика і дисидента. Ініціатору Акту проголошення Незалежності мало б нині виповнитися 80 років.

Реформа СБУ: як вкоротити довгі руки спецслужбі?

Реформа СБУ: як "вкоротити довгі руки" спецслужбі? 07.07.2017

Концепцію реформи Служби безпеки України (СБУ) затвердили ще рік тому, але небажання влади втратити важелі контролю гальмує її впровадження, вважають експерти.
Радянська пропагандистська мозаїка в Україні

Радянська пропагандистська мозаїка в Україні 28.06.2017

"Декомунізація: українська радянська мозаїка", - так називається чудовий альбом Євгена Нікіфорова, випущений спільно берлінським видавництвом DOM publishers і київським Osnovy Publishing. Погортаємо його разом.
Детективна історія київської Балерини Лєночки

Детективна історія київської "Балерини Лєночки" 26.05.2017

Закиди американському скульптору Джеффу Кунсу у плагіаті роботи української художниці виявилися безпідставними. Натомість скандал привернув увагу до історії появи і зникнення оригінальної статуетки.

Фоторепортаж: Крим через три роки після російської анексії

Фоторепортаж: Крим через три роки після російської анексії 15.03.2017

У березні 2014 року Росія анексувала український Крим. Як змінилося відтоді життя на півострові - у фотогалереї DW.
Наслідки російської анексії для Криму

Наслідки російської анексії для Криму 15.03.2017

У березні 2014 року Росія анексувала український Крим. Як змінилося відтоді життя на півострові - у фотогалереї DW.
Історик Андреас Каппелер: Незалежність України - це диво

Історик Андреас Каппелер: Незалежність України - це диво 24.08.2016

Як сприйняли на Заході розпад СРСР та проголошення незалежності України, і яке значення мали останні два роки для процесу українського націотворення? Про це у розмові DW із австрійським істориком Андреасом Каппелером.
Коментар: Чи може Україна обійтися без заборони російської поп-культури

Коментар: Чи може Україна обійтися без заборони російської поп-культури 27.07.2015

Російський журналіст Олег Кашин у спеціальному коментарі для DW розмірковує про те, чому Україна всерйоз обговорює заборону на виступи російських артистів, а також на показ російських фільмів та серіалів.