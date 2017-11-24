На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Урал". Урал - географічний регіон у Росії.

Урал простягнувся між Східно-Європейською та Західно-Сибірською рівнинами. Головною частиною регіону є Уральська гірська система, яка відділяє Європу від Азії. В Уральському федеральному окрузі розташовані такі великі міста як Єкатеринбург, Челябінськ, Тюмень, Магнітогорськ, Сургут. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.