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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Урал". Урал - географічний регіон у Росії.
Урал простягнувся між Східно-Європейською та Західно-Сибірською рівнинами. Головною частиною регіону є Уральська гірська система, яка відділяє Європу від Азії. В Уральському федеральному окрузі розташовані такі великі міста як Єкатеринбург, Челябінськ, Тюмень, Магнітогорськ, Сургут. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Росія нарешті визнала факт радіоактивного забруднення на Уралі, про яке останніми тижнями повідомляли французькі та німецькі фахівці. Надзвичайно високе забруднення ізотопами рутенію сталося на заводі з переробки радіоактивних відходів "Маяк".