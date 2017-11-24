Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Урал

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Урал". Урал - географічний регіон у Росії.

Урал простягнувся між Східно-Європейською та Західно-Сибірською рівнинами. Головною частиною регіону є Уральська гірська система, яка відділяє Європу від Азії. В Уральському федеральному окрузі розташовані такі великі міста як Єкатеринбург, Челябінськ, Тюмень, Магнітогорськ, Сургут. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Радіоактивна хмара з Росії: експерти вказують на винуватців

Радіоактивна хмара з Росії: експерти вказують на винуватців 24.11.2017

Що стало причиною викиду в атмосферу рутенію на Південному Уралі, та чи шкідливий він для здоров'я? Навіть в екологів думки різняться, DW з'ясовувала деталі.
Чия радіаційна хмара висить над Європою? (відео)

Чия радіаційна хмара "висить" над Європою? (відео) 22.11.2017

Про радіоактивну хмару над Європою фахівці повідомляли іще у жовтні, зазначаючи, що вона прийшла з Росії або Казахстану. Однак у Москві усе заперечували.

Радіація з РФ, яка перелякала Європу (21.11.2017) 21.11.2017

Росія нарешті визнала факт радіоактивного забруднення на Уралі, про яке останніми тижнями повідомляли французькі та німецькі фахівці. Надзвичайно високе забруднення ізотопами рутенію сталося на заводі з переробки радіоактивних відходів "Маяк".
У Росії визнали екстремальне радіоактивне забруднення на півдні Уралу

У Росії визнали "екстремальне" радіоактивне забруднення на півдні Уралу 21.11.2017

Атмосфера в регіоні Південного Уралу забруднена ізотопами радіоактивного рутенію. Раніше "Росатом" стверджував, що радіаційна обстановка навколо атомних об'єктів РФ - "в межах норми".

У Росії зносять буддистський монастир (01.03.2017) 01.03.2017

Російські буддисти на Уралі непокояться за свій монастир. Металургійний концерн хоче потіснити їх, аби видобувати на горі Качканар залізну руду.

ІД погрожує Росії терактами. Москва в центрі ризику 13.11.2015

Бойовики ІД погрожує атакуавти Москву, Кавказ, Урал, Татарстан, Крим. Експерти радять владі - підготувати населення.
Космічний експерт: Ми всі були здивовані!

Космічний експерт: "Ми всі були здивовані!" 16.02.2013

Представник Європейської космічної агенції (ESA) в Дармштадті, професор Гайнер Клінкрад коментує дивний збіг у часі зближення Землі з астероїдом та метеоритного дощу над Росією.