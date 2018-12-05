УПЦ МП не дозволила своїм представникам брати участь в об'єднавчому соборі

Священний синод Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не дозволив своїм священикам та вірянам брати участь в об'єднавчому соборі. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті УПЦ МП у п'ятницю, 7 грудня, за результатами рішення синоду під головуванням глави УПЦ МП митрополита Онуфрія, який відбувся цього ж дня.

"На підставі постанови собору єпископів від 13 листопада 2018 року, єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української православної церкви брати участь у так званому об'єднавчому соборі не благословляється", - йдеться у заяві.

В УПЦ МП вважають, що константинопольський патріарх "не має жодного канонічного права скликати будь-яке зібрання в Україні" і викликати на нього архієреїв УПЦ. Сам об'єднавчий собор у документі називають "незаконним зібранням".

Крім того, синод заявив про "численні випадки тиску на преосвященних" УПЦ МП, щоб "примусити їх" взяти участь у соборі.

"Українська православна церква вважатиме будь-які рішення так званого об'єднавчого собору недійсними та такими, що не матимуть жодної юридичної та канонічної сили", - наголосили також в УПЦ МП.

Нагадаємо, 5 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що об'єднавчий собор, на якому мають створити помісну Українську православну церкву, заплановано на 15 грудня. Він має відбутися у Софійському соборі в Києві. За словами Порошенка, Вселенський патріарх Варфоломій підписав листи із запрошенням представникам Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та Української православної церкви Московського патріархату.

З 9 по 11 жовтня в Стамбулі відбувся синод Вселенського патріархату. На ньому було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію, формально закріплене наприкінці листопада. Також синод скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита.

Дивитись відео 04:18 Now live 04:18 хв Поділитись Об’єднаються чи ні: що думають про томос віряни Московського патріархату (06.12.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/39ZFw Об’єднаються чи ні: що думають про томос віряни Московського патріархату (06.12.2018)