Уперше енергоблок української АЕС запрацював лише на американському паливі

Третій енергоблок Южно-Української АЕС став працювати тільки на паливі американської компанії Westinghouse. Про повне завантаження реактора цього енергоблока американським ядерним паливом повідомив у четвер, 19 липня, голова української НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашківський.

"Учора у нас уперше повністю сформована активна зона 3-го блока ЮУАЕС паливом Westinghouse. Це дасть змогу протягом одного року завершити дослідницьку експлуатацію цього палива та перейти до промислової", - сказав Недашківський, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Дотепер паливо Westinghouse на українських АЕС експлуатували лише в змішаних завантаженнях із російським паливом. На самій ЮАЕС повідомили про штатний пуск реактора, повністю завантаженого американським паливом. Жодних зауважень чи нарікань не було.

Керівництво ЮАЕС повідомило також, що до 2020 року планується повністю перевести на паливо з Westinghouse і другий енергоблок станції. Крім того, "Енергоатом" анонсував плани у 2019-2021 роках повністю завантажити американським паливом чотири блоки Запорізької АЕС. На 2012 рік заплановано завантаження палива виробництва Westinghouse у третій енергоблок Рівненської АЕС.

В Україні на чотирьох АЕС в експлуатації перебуває 15 енергоблоків: 13 - з реакторами типу ВВЕР-1000, ще два - з ВВЕР-440. Всі вони були за радянських часів спроектовані під паливні елементи, які тепер випускає російська компанія ТВЕЛ.

Російська компанія ТВЕЛ була основним постачальником паливних елементів для українських реакторів. У 2008 році "Енергоатом" для диверсифікації поставок ядерного палива уклав угоду з Westinghouse. 2014 року термін дії угоди подовжили до 2020 року, а в січні 2018 року контракт подовжили ще раз - до 2025 року. Угодою передбачається постачання ядерного палива для забезпечення 7 із 15 українських атомних блоків.