 Уперше енергоблок української АЕС запрацював лише на американському паливі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Уперше енергоблок української АЕС запрацював лише на американському паливі

"Енергоатом" уперше повністю завантажив блок Южно-Української АЕС паливом виробництва компанії Westinghouse. Досі практикувалося змішане використання російського та американського палива.

Українські АЕС поступово переходять на американське паливо

Українські АЕС поступово переходять на американське паливо

Третій енергоблок Южно-Української АЕС став працювати тільки на паливі американської компанії Westinghouse. Про повне завантаження реактора цього енергоблока американським ядерним паливом повідомив у четвер, 19 липня, голова української НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашківський.

"Учора у нас уперше повністю сформована активна зона 3-го блока ЮУАЕС паливом Westinghouse. Це дасть змогу протягом одного року завершити дослідницьку експлуатацію цього палива та перейти до промислової", - сказав Недашківський, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Українська атомна енергетика продовжує курс на зменшення залежності від постачань ядерного палива з Росії. Для використання палива від Westinghouse на Запорізький АЕС почалось пілотне переобладнанння реактора. (22.02.2016)

Німецький Öko-Institut вважає, що Україна потребує інтенсивних зусиль з покращення атомної безпеки. Дослідники намагаються привернути увагу до безпеки АЕС у кризових країнах. (20.04.2017)

Екологів України турбує робота енергоблоків АЕС з продовженим терміном експлуатації. Але держінспекція ядерного регулювання гарантує якість ремонтів і безпеку об'єктів. (27.11.2017)

Дотепер паливо Westinghouse на українських АЕС експлуатували лише в змішаних завантаженнях із російським паливом. На самій ЮАЕС повідомили про штатний пуск реактора, повністю завантаженого американським паливом. Жодних зауважень чи нарікань не було.

Керівництво ЮАЕС повідомило також, що до 2020 року планується повністю перевести на паливо з Westinghouse і другий енергоблок станції. Крім того, "Енергоатом" анонсував плани у 2019-2021 роках повністю завантажити американським паливом чотири блоки Запорізької АЕС. На 2012 рік заплановано завантаження палива виробництва Westinghouse у третій енергоблок Рівненської АЕС.

В Україні на чотирьох АЕС в експлуатації перебуває 15 енергоблоків: 13 - з реакторами типу ВВЕР-1000, ще два - з ВВЕР-440. Всі вони були за радянських часів спроектовані під паливні елементи, які тепер випускає російська компанія ТВЕЛ. 

Російська компанія ТВЕЛ була основним постачальником паливних елементів для українських реакторів. У 2008 році "Енергоатом" для диверсифікації поставок ядерного палива уклав угоду з Westinghouse. 2014 року термін дії угоди подовжили до 2020 року, а в січні 2018 року контракт подовжили ще раз - до 2025 року. Угодою передбачається постачання ядерного палива для забезпечення 7 із 15 українських атомних блоків.

Дивитись відео 02:52
Now live
02:52 хв

Між минулим і майбутнім: як ЄС відмовляється від атома (13.06.2017)

Аудіо й відео до теми

Між минулим і майбутнім: як ЄС відмовляється від атома (13.06.2017)  

Також за темою

Atomkraftwerk bei Saporoschje Ukraine Archivbild

Україна готова повністю перейти на ядерне паливо Westinghouse - міністр 22.12.2016

Атомна енергетика України готова до переходу винятково на паливо компанії Westinghouse, заявляє Ігор Насалик.

Khmelnitskiy Atomkraftwerk Ukraine

Україна збільшує постачання ядерного палива із Заходу 21.02.2018

Україна збільшила в 2017 році імпорт ядерного палива із Заходу, скоротивши імпорт водночас його імпорт з Росії.

Anti-Atomkraft

Українські АЕС в режимі продовженого терміну експлуатації - наскільки це безпечно? 27.11.2017

Екологів України турбує робота енергоблоків АЕС з продовженим терміном експлуатації. Але держінспекція ядерного регулювання гарантує якість ремонтів і безпеку об'єктів.

Докладно

2015 року до Німеччини прибули майже 900 тисяч шукачів притулку

Політика Німеччини щодо біженців стає дедалі жорсткішою

Глава МВС Німеччини підливає олії у вогонь, запроваджуючи дедалі жорсткіші правила для шукачів притулку. 

Українські АЕС поступово переходять на американське паливо

Українські АЕС переходять на американське паливо

"Енергоатом" уперше повністю завантажив блок однієї з українських АЕС паливом виробництва компанії Westinghouse. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  