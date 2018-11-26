 Університет Сороса заявив про вимушений переїзд з Будапешта до Відня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Університет Сороса заявив про вимушений переїзд з Будапешта до Відня

Ректор заснованого Джорджем Соросом Центральноєвропейського університету заявив, що CEU "витіснили" з Угорщини. З наступного року студентів набиратимуть у сусідній Австрії.

З наступного року CEU набиратиме студентів в Австрії

З наступного року CEU набиратиме студентів в Австрії

Центральноєвропейський університет (CEU), заснований американським мільярдером і філантропом угорського походження Джорджем Соросом, заявив, що переїде з Будапешта до Відня, де з наступного року набиратиме студентів.

Ректор вишу Майкл Ігнатьєфф у понеділок, 3 грудня, заявив, що "CEU витіснили" з країни. "Це безпрецедентно. Американську інституцію витіснили з країни, яка є членом НАТО. Європейську інституцію вигнали з країни-члена ЄС", - цитує заяву Ігнатьєффа агенція Reuters. За його словами, "свавільне виселення" авторитетного університету є "кричущим порушенням академічної свободи" та "темним днем" для Європи і Угорщини.

Раніше ректор Центральноєвропейського університету обіцяв, що університет перенесе навчання до Австрії, якщо угорський уряд до 1 грудня не надасть гарантій для безперешкодної роботи вишу.

Нагадаємо, що торік угорський уряд ухвалив зміни до закону про вищу освіту, так званий Lex CEU, від самого початку націлений на унеможливлення продовження роботи саме цього університету в Угорщині. Зокрема зміни передбачали вимогу, щоб закордонний університет мав кампус у країні, з якої він походить, а також щоб ця країна підписала з Угорщиною відповідний договір про функціонування закордонного університету.

DW.COM

Парламент Угорщини вніс зміни до законодавства, які обмежують допомогу нелегальним мігрантам та передбачають за неї кримінальне покарання. Під приціл потрапляють у першу чергу неурядові організації. (20.06.2018)

Фонд Сороса разом із співробітниками переїхав з Будапешта до Берліна. Угорщина оголосила його "іноземним агентом" і запровадила серйозні обмеження для діяльності. (04.10.2018)

Англомовний CEU, в якому навчаються близько 2000 студентів з багатьох країн, має статус приватного іноземного вишу з акредитацією в США, але донедавна він мав кампус лише у Будапешті. Університет формально акредитовано в Нью-Йорку, хоча там він не мав приміщень і не вів викладацької діяльності. У жовтні 2017 року CEU заявив, що договір між штатом Нью-Йорк та Угорщиною, "який гарантує існування CEU, готовий до підписання". Окрім того, університет домовився з Bard College у штаті Нью-Йорк щодо проведення спільних освітніх заходів. Однак, за словами ректора вишу Майкла Ігнатьєффа, Будапешт досі відмовлявся підписати угоду.

Як повідомлялося раніше, у травні 2018 року Фонд Сороса "Відкрите суспільство" (Open Society) оголосив про припинення своєї діяльності в Угорщині і перенесення офісу у Берлін. Причиною для переїзду до столиці Німеччини "Відкрите суспільство" назвало дедалі більш репресивну політичну і законодавчу атмосферу в Угорщині.

Дивитись відео 02:48
Now live
02:48 хв

Чим угорському уряду дошкулив Джордж Сорос і його університет? (18.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Чим угорському уряду дошкулив Джордж Сорос і його університет? (18.04.2017)  

Також за темою

Ungarn - Soros-Stifung zieht sich nach Berichten aus Ungarn zurück

Університет Сороса CEU може переїхати з Будапешта до Відня 25.10.2018

Заснований Джорджем Соросом Центральноєвропейський університет (CEU) готується до переїзду у новий кампус у Відні. Університет, однак, ще має сподівання залишитися в Будапешті.

Atrium Tower in Berlin

Фонд Сороса переїхав з Угорщини до Німеччини 04.10.2018

Фонд Сороса разом із співробітниками переїхав з Будапешта до Берліна. Угорщина оголосила його "іноземним агентом" і запровадила серйозні обмеження для діяльності.

Ungarn | Anti-Soros Plakate

"Найманці Сороса", або Вендетта Віктора Орбана 17.04.2018

У Будапешті проурядове видання опублікувало список "ворогів Угорщини". Це сотні імен академіків, громадських активістів та журналістів. Спостерігачі заявляють про нову політичну ескалацію в Угорщині.

Реклама

Докладно

Polen - 24. Weltklimakonferenz in Katowice - COP24 (picture-alliance/dpa/F. Dubray)

Скрутні часи для клімату

Піднесений настрій після підписання кліматичної угоди в Парижі змінився кардинально. Але надія ще є, вважає Єнс Турау. 

Пригоди українського далекобійника на німецькому автобані

Український далекобійник на німецькому автобані (відео)

Він не любить шансон та обідає контрабандними варениками - репортаж про далекобійника зі Львова.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  