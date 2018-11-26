Університет Сороса заявив про вимушений переїзд з Будапешта до Відня

Центральноєвропейський університет (CEU), заснований американським мільярдером і філантропом угорського походження Джорджем Соросом, заявив, що переїде з Будапешта до Відня, де з наступного року набиратиме студентів.

Ректор вишу Майкл Ігнатьєфф у понеділок, 3 грудня, заявив, що "CEU витіснили" з країни. "Це безпрецедентно. Американську інституцію витіснили з країни, яка є членом НАТО. Європейську інституцію вигнали з країни-члена ЄС", - цитує заяву Ігнатьєффа агенція Reuters. За його словами, "свавільне виселення" авторитетного університету є "кричущим порушенням академічної свободи" та "темним днем" для Європи і Угорщини.

Раніше ректор Центральноєвропейського університету обіцяв, що університет перенесе навчання до Австрії, якщо угорський уряд до 1 грудня не надасть гарантій для безперешкодної роботи вишу.

Нагадаємо, що торік угорський уряд ухвалив зміни до закону про вищу освіту, так званий Lex CEU, від самого початку націлений на унеможливлення продовження роботи саме цього університету в Угорщині. Зокрема зміни передбачали вимогу, щоб закордонний університет мав кампус у країні, з якої він походить, а також щоб ця країна підписала з Угорщиною відповідний договір про функціонування закордонного університету.

Англомовний CEU, в якому навчаються близько 2000 студентів з багатьох країн, має статус приватного іноземного вишу з акредитацією в США, але донедавна він мав кампус лише у Будапешті. Університет формально акредитовано в Нью-Йорку, хоча там він не мав приміщень і не вів викладацької діяльності. У жовтні 2017 року CEU заявив, що договір між штатом Нью-Йорк та Угорщиною, "який гарантує існування CEU, готовий до підписання". Окрім того, університет домовився з Bard College у штаті Нью-Йорк щодо проведення спільних освітніх заходів. Однак, за словами ректора вишу Майкла Ігнатьєффа, Будапешт досі відмовлявся підписати угоду.

Як повідомлялося раніше, у травні 2018 року Фонд Сороса "Відкрите суспільство" (Open Society) оголосив про припинення своєї діяльності в Угорщині і перенесення офісу у Берлін. Причиною для переїзду до столиці Німеччини "Відкрите суспільство" назвало дедалі більш репресивну політичну і законодавчу атмосферу в Угорщині.