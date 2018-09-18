 Умовне помилування росіян: WADA поновило в правах РУСАДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2018

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Новини

Умовне помилування росіян: WADA поновило в правах РУСАДА

Всесвітнє антидопінгове агентство поновило в правах відповідне російське агенство. Водночас РУСАДА висунули жорсткі умови поновлення акредитації.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA)

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA)

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у четвер, 20 вересня, поновив у правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), котре було позбавлене акредитації з листопада 2015 року, коли з'явилася інформація про вживання допінгу російськими легкоатлетами. Утім, поновлення супроводжується жорсткими умовами, повідомляє агентство dpa.

Президент WADA Крейг Ріді зазначив, що відновлення РУСАДА в правах було ухвалене більшістю голосів з 12-ти членів виконавчого комітету. Ріді також наголосив, що в рішенні виконавчого комітету вказані чіткі терміни, в які WADA має отримати доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії. У разі ж ненадання такого доступу до кінця поточного року РУСАДА можуть знову відсторонити.

DW.COM

Всесвітнє антидопінгове агентство представило другу частину доповіді Річарда Макларена про допінг у Росії. У документі стверджується, що допінг, серед інших, приймали 12 призерів Ігор у Сочі. (09.12.2016)

Міжнародний союз біатлоністів оголосив, що чотири російські атлети порушили антидопінгові правила. У росіян є два тижні, щоб надати IBU відповідь. (30.08.2018)

Комісія WADA підтвердила наявність у РФ державної допінг-програми, яка використовувалась також у Сочі. Участь російської збірної в Олімпіаді в Ріо залишається під питанням. Точка зору Сергія Йолкіна на подію. (19.07.2016)

Національне антидопінгове агентство Німеччини (NADA) висловило невдоволення рішенням виконкому WADA визнати РУСАДА агентством, яке працює згідно з кодексом WADA. "Рішення надсилає неправильний сигнал", - заявила голова правління німецького агенства Андреа Ґотцманн (Andrea Gotzmann).

Нагадаємо, що у 2015 році навколо російських спортсменів вибухнув допінговий скандал. У серпні 2015 року німецький телеканал ARD показав документальний фільм, у якому кількох російських спортсменок звинуватили у вживанні заборонених препаратів. ARD у грудні 2014 року вже показував двосерійний документальний фільм "Як Росія робить своїх переможців", у якому повідомлялося про систематичне застосування допінгу легкоатлетами РФ.

Наприкінці 2016 року WADA представило доповідь канадського юриста і спортивного адвоката Річарда Макларена про систему вживання допінгу в РФ. У документі було зазначено, що більш ніж тисяча російських спортсменів, які змагалися у 30 видах спорту і брали участь в літніх і зимових Олімпійських іграх, а також у Паралімпіадах, були причетні до маніпуляцій з допінг-пробами або отримували вигоду від цього.

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