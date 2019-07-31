"Укртранснафта" отримала нову компенсацію за "брудну" нафту з Росії

Оператор українських нафтопроводів "Укртранснафта" отримав від російської компанії "Транснефть" компенсацію обсягом понад 2,9 мільйона євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба". Про це компанія повідомила у вівторок, 13 серпня, на своїй сторінці у Facebook. Ця компенсація дозволила покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні-травні, додали в "Укртранснафті". У компанії зазначають, що йдеться про "частину компенсації" від російської сторони. Якою мати бути загальна сума, там не зазначають.

Наприкінці липня "Укртранснафта" вже звітувала про отримання частини компенсації за забруднене російське пальне. Тоді ж компанія повідомила, що з 21 травня, коли був відновлений транзит пального, не було зафіксовано повторних випадків надходження нафти із завищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтогону "Дружба".

У липні обсяг перекачування нафти "Укртранснафтою" для українських споживачів зріс у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8,2 відсотка - до 200,8 тисячі тонн, повідомили в компанії у вівторок. При цьому транзит пального до країн Східної Європи знизився на 16,9 відсотка - до 1,041 мільйона тонн. Однак у порівнянні з червнем транзит збільшився.

Про забруднення російської нафти дихлоретаном - токсичною речовиною із сильними корозійними властивостями - першими повідомили в Білорусії в середині квітня. Територією цієї країни проходить кілька гілок нафтопроводу "Дружба". Вимушена зупинка роботи нафтопроводу була здійснена 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із понаднормовим вмістом хлорорганічних сполук на приймально-здавальній дільниці "Будковце" у Словаччині.

Українська сторона двічі призупиняла перекачування нафти своєю ділянкою нафтопроводу "Дружба". Остаточно транзит вдалося відновити лише 21 травня. Російська компанія "Транснефть" тоді запропонувала врегулювати проблему з "брудною" нафтою поза судом.