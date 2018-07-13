"Укроборонпром" розслідує інцидент з танками в Харкові

Унаслідок оприлюднення на інтернет-платформі Youtube відео з танками державний концерн "Укроборонпром" проводить розслідування. Про це йдеться в поширеному в вівторок, 17 липня, повідомленні прес-служби державного концерну. На даний момент розслідується, зокрема, стан охорони периметра Харківського бронетанкового заводу, зазначається в повідомленні.

Танки на майданчику Харківського бронетанкового заводу, відео яких зняли і опублікували в Youtube руфери, є надлишковим майном міністерства оборони і належить Збройним силам України (ЗСУ), стверджують у "Укроборонпромі". Між підприємствами концерну й міністерством оборони України й досі не укладено угод щодо відповідального зберігання цього майна, зазначається в коментарі.

У концерні стверджують, що згідно із законодавством, підприємства, що входять у нього, не мають повноважень на відповідальне зберігання майна міноборони та фінансування витрат на його зберігання. У прес-службі також повідомили, що в зв'язку з публікацією відео "Укроборонпром" проводить розслідування стану охорони периметра підприємства.

Раніше в YouTube було опубліковано відео, автори якого стверджують, що безперешкодно проникли на майданчик, де зберігається 300 ще радянських танків і близько 10 нових. Вони запевняють, що це покинута військова база. Насправді, за описом розташування майданчика, відео знято на території Харківського бронетанкового заводу, де ремонтується військова техніка.

Пізніше міноборони заявило, що відео відзнято на території одного з харківських підприємств, а не на покинутій базі ЗСУ. За фактом незаконного проникнення на територію заводу Національна поліція відкрила кримінальне провадження.