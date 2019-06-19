 ″Укренерго″: Суд заблокував роботу нової моделі енергоринку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

"Укренерго": Суд заблокував роботу нової моделі енергоринку

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію постанов Нацкомісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг про тарифи на електричну енергію "Укренерго".

Ukraine Elektrizität - Umspannwerk bei Kiew (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

Окружний адміністративний суд Києва заблокував роботу нової моделі енергоринку, повідомила у вівторок, 2 липня, компанія "Укренерго". Своїм рішенням від 1 липня суд призупинив дію постанов Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про тарифи на передачу і диспетчеризацію електричної енергії "Укренерго". Рішення було ухвалено за позовом Нікопольського заводу феросплавів.

"Рішення Окружного адміністративного суду Києва призведе до колапсу нового ринку електричної енергії. Оскільки призупинені постанови регулятора були прийняті саме для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку", - заявив голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Керівник Укренерго Всеволод Ковальчук

Керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук

Також в "Укренерго" зазначають, що раніше втрати електроенергії в магістральних мережах при передачі не були враховані і покривалися коштом державного підприємства "Енергоринок", яке більше не здійснює свою діяльність в новій моделі ринку. "Саме для того, щоб забезпечити функціонування нової моделі ринку, до складу тарифів на передачу і диспетчеризацію "Укренерго" регулятор і включив зазначені витрати, фактично переклавши відповідальність з "Енергоринку" на системного оператора. Тому ці тарифи не впливають на розрахунок прогнозної вартості електроенергії", - зазначив Ковальчук.

За його словами, незастосування цих тарифів унеможливлює оплату електроенергії, яка витрачається в магістральних мережах, компенсацію виробникам, які працюють за "зеленими" тарифами, а також здійснення плати допоміжних послуг.

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