На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Україністика".

Україністика, або українознавство, є галуззю гуманітарних знань, у центрі уваги яких перебуває Україна, її економіка, політика, соціальна, культурна та історична проблематика. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.