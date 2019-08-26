Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україністика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Україністика".

Україністика, або українознавство, є галуззю гуманітарних знань, у центрі уваги яких перебуває Україна, її економіка, політика, соціальна, культурна та історична проблематика. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

День незалежності: німці вітають українською (23.08.2019) 26.08.2019

За що німцям подобається українська мова, які асоціації з Україною і що вони бажають до Дня незалежності?

День рідної мови: чому німці вчать українську (21.02.2019) 21.02.2019

За що німцям подобається українська мова і з чим у них асоціюється Україна? У Міжнародний день рідної мови пропонуємо вам добірку DW.

Німці привітали українців з Днем незалежності українською (відео)

Німці привітали українців з Днем незалежності українською (відео) 24.08.2018

Дивіться, за що німцям подобається українська мова, які асоціації з Україною і що вони бажають до Дня незалежності.
МЗС Німеччини виділило гроші на вивчення української мови й культури

МЗС Німеччини виділило гроші на вивчення української мови й культури 03.11.2015

В університеті Грайфсвальда завдяки гранту МЗС Німеччини буде відроджено кафедру україністики. У ситуацію особисто втрутився міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Україністика зникає з наукового ландшафту Німеччини

Україністика зникає з наукового ландшафту Німеччини 23.07.2015

Єдина у Німеччині університетська програма з української мови і літератури невдовзі може зникнути. Якщо не буде знайдено фінансування, студенти не зможуть продовжити своє навчання у повному обсязі.

Скорочення в німецькій освіті: україністика під загрозою закриття 18.07.2015

Через скорочення в університеті Грайфсвальда в Німеччині може зникнути єдина можливість вивчати україністику.

Розслідування трагедії МН17: що вдалося з'ясувати за рік? - Геофактор (17.07.2015) 17.07.2015
Українська мова в Німеччині: що вдіяти, щоб інтерес не падав?

Українська мова в Німеччині: що вдіяти, щоб інтерес не падав? 19.08.2011

Популяризацією української мови і культури тут майже ніхто не займається. Головні завдання падають на плечі ентузіастів. Що може зацікавити жителів Німеччини? Про це - із Грайфсвальда, осередку україністики у Німеччині.
Грайфсвальд: назву університету визначив референдум

Грайфсвальд: назву університету визначив референдум 16.01.2010

Запеклу суперечку щодо назви університету у Грайфсвальді розв’язали у найдемократичніший спосіб: студенти проголосували на референдумі. Попри свою поразку, ініціатори зміни назви задоволені результатом.
Грайфсвальд - технологічний маяк на Півночі

Грайфсвальд - технологічний маяк на Півночі 08.10.2009

Північний Схід Німеччини цінують передусім туристи через чарівні морські пляжі. Місто Грайфсвальд є, однак, магнітом не тільки для любителів природи. Після об'єднання країни туди потягнулися високотехнологічні фірми.
Українікум у Грайфсвальді: від курсів української - до наукового форуму

Українікум у Грайфсвальді: від курсів української - до наукового форуму 18.09.2006

У місті Графсвальд щойно завершився Українікум - єдиний у Німеччині щорічний форум студентів і молодих науковців, які вивчають українську мову або проводять дослідження, пов’язані із Україною.