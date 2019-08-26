Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Україністика".
Україністика, або українознавство, є галуззю гуманітарних знань, у центрі уваги яких перебуває Україна, її економіка, політика, соціальна, культурна та історична проблематика. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.